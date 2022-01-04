/670335/عمرو-هندي-ارتفاع-صادرات-مصر-لـ-31-مليار-دولار-يؤكد-نجاح-الدولة-في-معركة-التنمية-ضد-كورونا

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن تسجيل صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، يعد حدث هام لأنه يمثل حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري.

دوت الخليج

ونوه النائب عمرو هندي في بيان له أصدره اليوم، أن ارتفاع صادرات الدولة المصرية، يرجع إلى حسن ادارة القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة لزمام البلاد، حيث تم العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.

عمرو هندي: ارتفاع صادرات مصر لـ 31 مليار دولار يؤكد نجاح الدولة في معركة التنمية ضد كورونا

وقال النائب عمرو هندي أن التوسع فى المشروعات القومية سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية، أدى إلى تحقيق الصادرات المصرية قفزة تاريخية، حيث صمودها أمام الأزمة العالمية التي أصابت العالم واقتصادياته بسبب تداعيات أزمة كورونا، كما أن المنتج المصري نجح أيضا في أن يقتحم الأسواق العالمية ورفع من قدرته التنافسية.

واستطرد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، النائب عمرو هندي، أن هذه النسب الايجابية تؤكد نجاح الدولة المصرية في معركة التنمية خلال مواجهة فيروس كورونا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".

وتم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، وسجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.