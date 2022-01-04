/670336/تعيشي-وتجمعينا-مها-أحمد-تهنىء-إلهام-شاهين-بعيد-ميلادها

بعد الاحتفالات التي شاهدته الفنان القديرة إلهام شاهين بحضور عدد كبير من أصدقائها من الوسط الفني، وأقاربها، والذي كان منهم الفنانة مها أحمد، حرصت الأخيرة على توثيق تلك اللحظة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد تهنئة مها أحمد لإلهام شاهين في عيد ميلادها

وكتبت مها أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كل سنه وانتى طيبه يااحلى الهام شاهين تعيشي وتجمعينا سنه سعيده عليكى وعلى كل حبايبنا واللى جاي احلى ان شاء الله»

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وسط النجوم

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها ال 61، وسط نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، حيث حضر الحفل أمير الغناء هاني شاكر وزوجته نهلة والكينج محمد منير والديفا سميرة سعيد ويسرا وبوسي.

كما حرص على الحضور كل من دينا وفيفي عبده، ورجل الأعمال سميح ساويروس والإعلامية بوسي شلبي، وأنغام ومنة شلبي وهاني رمزي وشريف منير وتامر حبيب ولقاء الخميسي.

وأشعلت إلهام شاهين حفل عيد ميلادها برقصة وصل على أنغام الديفا سميرة سعيد والكينج محمد منير.

تصريحات مثيرة للجدل من إلهام شاهين مع لميس الحديدي

من ناحية أخرى، صدمت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية لميس الحديدي برد فعل غير متوقع في إجابتها على سؤال بشأن تكريمها عدة مرات في 2021، وقالت مازحة: “مش عارفة يمكن هموت قريب”.

ذكرت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام ليس عن عمل فقط واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلم، لتجيب إلهام شاهين خلال حوارها إن التكريمات بالفعل كانت عن مجمل مسيرتها الطويلة وهذا الأمر أسعدها

ولفتت "إلهام" إلى أن التكريم الأقرب إلى قلبها هو تكريم المسرح القومي، قائلة: "تكريم مهرجان المسرح القومي كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كام مسرحية والناس كانت ناسية قصة المسرح وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ماعملوا كتاب المتمردة عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية"!

وأضافت إلهام شاهين: "انبسطت جدًا مكنتش حسباهم، بعض الأعمال والمسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إسطنبول لكن فوجئت أني عملت مسرحيات تلفزيون مهمة جدًا لكن لا تعرض كثيرًا مثل مسرحية المتحذلقات مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة وغيرها وهي أعمال مهمة ولايمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم".