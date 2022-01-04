/670338/برلمانى-يحصل-علي-موافقة-وزير-الاسكان-بشان-تنفيذ-الحكم-القضائي-العلاوات-الخاصة

حصل البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا ، اليوم الثلاثاء ، علي موافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان في تنفيذ الحكم القضائي بشان العلاوات الخاصة رقم 16 لسنة 2017 ورقم 77 لسنة 2017 ، وضم العلاوة الاستثنائية اعتبار من شهر يوليو 2018 ، وما يترتب علي ذلك فروق مالية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال النائب احمد عبدالماجد الأحمر في تصريح لموقع " دوت الخليج " أن نص الموافقة كان جاء بعد أن قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن والزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة مشيرا أنه يسعى دائما في العمل علي حل مشاكل المواطنين وتوصيل صوتهم للمسؤلين.

برلمانى يحصل علي موافقة وزير الاسكان بشان تنفيذ الحكم القضائي العلاوات الخاصة

يذكر أنه قد تقدم البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا بطلب الي وزير الاسكان بتنفيذ الحكم القضائي بضم العلاوات الخاصة وما يترتب عليه من فروق مالية.

الجدير بالذكر أن البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى ، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، حصل علي أستجابة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا في إنارة الطريق الواصل بين الأشراف الشرقية وطريق قنا طيبة الشرقي.

وكلف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المهندس أشرف موسي رئيس مدينة قنا ، بتشكيل لجنة من الصيانة وتركيب كشافات إنارة للطرق التى تحتاج إنارة في قرية الأشراف الشرقية .

الداودى يستجب لطلب البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر في إنارة طريق الأشراف

وقال الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ في تصريح " لموقع دوت الخليج" أنه يسعى دوما في خدمة أهالي محافظة قنا والعمل علي حل المشكلات في جميع قري محافظة قنا وتوصيلها للمسؤولين لافتا أن جميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا في جميع القطاعات تتعاون مع نواب قنا بشكل دائم .

يذكر أن قد تقدم البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ، تقدم بطلب الي اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بشأن أنار الطرق بقري الأشراف وتم الإستجابة من المسؤولين صباح اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمة .