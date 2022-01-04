/670347/رئيس-جامعة-جنوب-الوادي-يتفقد-الاختبارات-الإلكترونية-بكلية-الطب

بحضور الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور احمد هاشم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات والبحوث والدكتورة حنان فايد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب

وتابع رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات من كافة النواحي وعلى استعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات القطاع الطبي بالجامعة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

وأشار الدكتور أحمد حلمي مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة أن عددطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب 479 طالب و طالبة امتحان مادة " فورماتيف " بمركز الاختبارات الالكترونية ويتم متابعة كافة الامور التقنية الخاصة بالامتحان وتذليل اي عقبات تواجه الطلاب.

دوت الخليج

كان قد استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى أمس الدكتور محمود وافى مدير مبادرة "قدم صحيح " بمؤسسة صناع الخير والوفد المرافق له بحضور الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي والدكتور وليد جمال عبد المتعال رئيس قسم جراحة الاوعية الدموية بطب قنا والمستشفيات الجامعية والدكتور محمد مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي والدكتور عبد الرحيم فتحي مدرس جراحة الاوعية الدموية وذلك في اطار الاطلاق التجريبي لمبادرة.

وقدم صحيح بمحافظة قنا والتشغيل التجريبى لأحد وحدات القدم السكرى الرائدة بالمستشفيات الجامعية على مستوى مصر داخل مستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا بهدف تقديم خدمات علاج مرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وباشراف وزارة التضامن.