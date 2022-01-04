/670337/صامويل-إيتو-أساطير-قارة-أفريقيا-أهم-من-مسؤولي-الفيفا-والاتحادات-الأوروبية-في-كأس-الأمم

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 وتحديداً في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الاستعدادات القادمة للبطولة وهاجم الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب بعض الأمور التنظيمية.

وأكد صامويل إيتو في تصريحات صحفية "سيكون هناك تغيير في شكل المنصة الشرفية لبطولة الأمم الافريقية، والبداية من المباراة الافتتاحية للكان على ملعب أحمد أهيدجو، وأنها سوف تكون مخصصة لمسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط واساطير القارة السمراء".

وتابع "كأس أمم أفريقيا تخص الأفارقة فلابد أن يتم إظهار أسطايرنا في أفضل صورة لهم لأنهم ممثلي القارة ولعبوا في هذه البطولة على مدار سنوات عديدة".

وزاد "المدعويين من خارج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دون إستثناء سيتواجدوا في الصف الثاني خلفأساطير كرة القدم الأفريقية، وهذا الأمر ينطبق على الجميع من خارج أفريقيا وأولهم إنفانتينو رئيس الكاف".

وواصل "مرحباً بالجميع في لاكاميرون ولكن هناك ضوابط لابد من العمل عليها خلال البطولة المقبلة، وهذا الأمر لا يعني بأننا عنصريين ولكن لابد أن يتواجد كل شخص في مكانه الطبيعي فقط، وليس من العقل أن يجلس إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مكان أعلى من روجيه ميلا أحد أساطير كرة القدم الأفريقية".

منتخب الكاميرون مندهش من تصريحات كيروش

أثارت تصريحات كارلوس كيروش استغراب مسئولوا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قبل بداية كأس أمم أفريقيا 2021.

حيث تحدثوا عن تصريحات كيروش بأن منتخب مصر ليس من ضمن اهتمامته الفوز بكأس الأمم، وتحدثوا أن مصر دائماً تكون مرشحة للفوز بالبطولة والمنافس الأقوى عبر التاريخ، في إندهاش تام من تلك التصريحات.

وكان صرح كيروش بأن من ضمن اهتماته الأولى ليس الفوز بكأس الأمم، ولكن الهدف الأول هو التاهل لكاس العالم وهذا ما أتفق عليه قبل توليه المسئولية.

كيروش: أمم أفريقيا بروفة لمنتخب مصر لكأس العالم 2022

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه المنتخب المصري معه في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كل الفرق التي ننافسها في كأس الأمم، حالتها أفضل من 10 سنوات سابقة، ولكي نكون واضحين، نحن لن ذهب إلى الكاميرون من أجل التنزه أو السياحة ولكن من أجل الفوز".