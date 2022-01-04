مجدي سيف يثمن خطة الحكومة لسد عجز المعلمين خلال 5 سنوات..ويؤكد: البرلمان سيطبق دوره الرقابى على تنفيذها

/670342/مجدي-سيف-يثمن-خطة-الحكومة-لسد-عجز-المعلمين-خلال-5-سنواتويؤكد-البرلمان-سيطبق-دوره-الرقابى-على-تنفيذها

اشاد النائب اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعمل خطة استراتيجية لسد العجز فى أعداد المعلمين خلال 5 سنوات، مؤكدا أن عجز المعلمين يؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبى ولن ينتج عن العملية التعليمية منتج يفيد مصر فى ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مجدي سيف بشأن خطة الحكومة لسد عجز المعلمين خلال 5 سنوات

خطة الحكومة لسد عجز المعلمين خلال 5 سنوات

وأضاف النائب مجدي سيف، عضو مجلس النواب، أن مشكلة نقص المعلمين أمر لا يمكن السكوت عنه، موضحا دور مجلس النواب فى مواجهة هذه المشكلة من خلال مناقشة هذه الأزمة خلال جلسات المجلس فى الأسبوع الماضى، مثمنا استجابة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لطلبات النواب بحل هذه الأزمة التى تؤثر سلبا على العملية التعليمية.

وأشار عضو مجلس النواب مجدي سيف، الى أن مجلس النواب سوف يطبق دوره من خلال مراقبة تنفيذ الحكومة اخطتها الاستراتيجية لسد عجز المعلمين.