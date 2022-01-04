انتهاء تصوير مسلسل «القاتل الذي أحبني» لهاني رمزي..وعرضه في هذا الموعد

/670344/انتهاء-تصوير-مسلسل-القاتل-الذي-أحبني-لهاني-رمزيوعرضه-في-هذا-الموعد

انتهى الفنان هاني رمزي من تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «القاتل الذي أحبني»، الذي يخوض بطولته بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي دارت أحداثه في أحد في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم القاتل الذي أحبني للفنان هاني رمزي

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ممزوج بالغموض والإثارة، ويعتمد في حلقاته على وجود العديد من الألغاز التي يحتار المشاهد في حلولها حتى آخر حلقة مع رحلة الرسام الذي يلعب دوره هاني رمزي.

موعد طرح مسلسل القاتل الذي أحبني

ويطرح العمل عبر منصة إلكترونية جديدة لم يعلن عنها بعد وذلك في مطلع شهر فبراير المقبل.

وكشف هاني رمزي شخصيته في المسلسل قائلاً عبر حواره ببرنامج "ET بالعربي":"أجسد دور شخص اسمه "معتز" رسام مغمور جداً ويصل للعالمية في نهاية المسلسل، ونرى في العمل أحداث عجيبة جداً اتعرض لها وتعيش هذه الشخصية في لغز كبير غير طبيعي لا يعرف حله هو، ولا أي شخص يستطيع حله حتى الشرطة".

وأضاف:"اللغز عبارة عن أن شخصية معتز لما بيزعل أو يضايق من حد تاني يوم نلاقيه مات وانتهى.. وأحنا مش عارفين هل معتز اللي بيقتلهم ولا لا؟..احداث كتير جداً بالمسلسل في قالب كوميدي".

القاتل الذي أحبني يعيد نجوم للدراما

ويشهد مسلسل القاتل الذي أحبني عودة هاني رمزي للدراما من جديد بعد غياب 15 عاما، بمسلسل عصابة بابا وماما الذي لعب بطولته مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا وتحت قيادة المخرج عمرو عابدين.

ومن المقرر عودة سهير رمزي للدراما بعد غياب لسنوات طويلة، لتكون إضافة كبيرة للمسلسل بالنسبة لـ هاني رمزي، حيث قال "اتشرف بوجود فنانة كبيرة زي الفنانة سهير رمزي قد ايه الست دي كبيرة ومتواضعة رغم كل التاريخ العظيم بتاعها وانا حسيت انها ام بجد".

أبطال مسلسل القاتل الذي أحبني

يلعب الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل القاتل الذي أحبني مع العديد من الفنانين، منهم الفنانة سهير رمزي ودنيا ماهر ومحسن منصور ومحمد جمعة وياسر فرج ولقاء سويدان ومحمد أبو داوود وأحمد فؤاد سليم وعبير منير وهبة الهواري.