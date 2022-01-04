/670348/تعليم-النواب-تناقش-بيان-طارق-شوقي-بحضور-الوزير

تشهد لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم برئاسة النائب سامي هاشم، مناقشة بيان الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، والتي تتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة.

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هذا وشهدت جلسة الثلاثاء الموافق 28/12/2021 هجوم حاد على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بسبب مشكلات تواجه العملية التعليمية فى مصر، من بينها أزمة مسابقة تعيين المعلمين، والتابلت، وإلغاء التشعيب للثانوية العامة، وصعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائى.

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وقال الدكتور محمود قاسم ، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم ، إن الدكتور طارق شوقي خرق الدستورومجانية التعليم بقرار ربط تسليم الكتب بالمصروفات ،منتقدا منظومة التعليم الفني ، قائلا : تلك المنظومة لاتخرج طلاب يحتاجهم سوق العمل واصبحت هى والعدم سواء ".

واشار إلى أن الوازرة ارهقت الأسرة المصرية والمدرس والطلبة بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي .

الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض الحائط

من جانبه قال النائب طلعت عبدالقوي، إن الدستور نص على التزام الدولة بتخصص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، ورغم ذلك الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض الحائط، مؤكدا ان الوزارة تخالف القانون بسبب المتطوعين الذى استعانت بهم فى العملية التعليمية حيث نص القانون على حصولهم مقابل مادى مناسب مقابل ما يتكبدونه من عمل.

وأضاف :" التطوع لا يصلح فى عملية تعليمية وهؤلاء المتطوعين لهم حقوق "

فيما قال النائب فريدى البياضى ، إن وزير التربية والتعليم يتعامل مع المنظومة التعلمية على انها سلعة ، ولكن الدستور يؤكد عكس ذلك ، قائلا : أرى ان تحديد الكلمة ب 120 ثانية لا يكفى لعرض وجهة نظري ولكن أرى أن الوزير فشل فى الإعداد لخطة التطوير خاصة فىما يتعلق بالصف الرابع الابتدائى".