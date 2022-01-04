تكريم محمد صبحي في مئوية المملكة الأردنية عن مجمل أعماله

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يسافر الفنان الكبير محمد صبحي إلى المملكة الأردنية، استعدادا لتكريمه غدا الأربعاء في احتفالية المئوية الأردنية، وذلك عن مجمل مسهماته الفنية والوطنية، في حفل ضخم على مسرح الأرينل بجامعة عمان الأهلية.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تكريم محمد صبحي في المملكة الأردنية

وتعد الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، هي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان الأردنيين، تحكي قصة وطن بُني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار ، وهي محطة لاستلهام التاريخ المشرق للدولة الأردنية، والتطلع إلى الأمام، لتكون منارة تستمد منها الأجيال الدروس والعبر نحو مستقبل مشرق لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المئوية الثانية.

عرض موسم جديد من مسرحية «نجوم الضهر» لمحمد صبحي

ويستقبل الفنان محمد صبحي العام الجديد، بعرض جزء ثاني من مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر»، وذلك في يوم 13 من شهر يناير المقبل، احتفالا بإجازة نصف لعام الدراسي.

وكانت قد رفع الموسم الأول من عرض المسرحية لافتة كاملة العدد، منذ أول يوم من طرحها، تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي.

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق»

من ناحية اخرى، يستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

وسيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر»

وزارة الثقافة الأردنية تكرم محمد صبحي عن مجمل أعماله

هذا وقررت وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي تكريم الفنان الكبير محمد صبحي، بمناسبة مئوية دولة الأردن، والذي يصادف أيضا ذكري ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال.

ويكرم محمد صبحي عن عن مجمل إسهاماته في الأعمال الفنية والوطنية ، خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية.