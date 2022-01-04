خلال 2021.. دعم منافذ الدخول بـ14 بوابة حرارية و47 جهازا للكشف عن كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، دعم أقسام الحجر الصحى بالمطارات والموانئ والمعابر البرية بـ47 جهاز "ID NOW COVID-19" للكشف عن فيروس كورونا، وتركيب 14 بوابة حرارية بالمطارات، خلال عام 2021، لتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الجائحة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن أجهزة الكشف عن فيروس كورونا تم توفيرها بـ12 محافظة على مستوى الجمهورية، شملت "القاهرة وأسون والأقصر والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وأسيوط وسوهاج"، لافتا إلى أنه تم تركيب 9 بوابات حرارية بمطار القاهرة، و4 آخرين بمطار شرم الشيخ، وبوابة حرارية بمطار مطروح، لقياس درجة الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم تدعيم القوى البشرية بأقسام الحجر الصحى فى المطارات بـ99 طبيبا ومراقبا صحيا وفنى معمل وممرضا، بناءً على توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، برفع القدرات الأساسية بأقسام الحجر الصحى بالمطارات، مشيرًا إلى فحص 63 ألفا و655 من المترددين على عيادات الحجر الصحى، وتحويل 1511 للمستشفيات الحكومية.

وتابع أنه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لرفع القدرات الأساسية للفرق الطبية العاملين بالحجر الصحى بمحافظات القاهرة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان، بإجمالى 197 متدربا من الفرق الطبية، مشيرا إلى تطبيق خطة الحجر الصحى بمنافذ الدخول على الوفود والبعثات المشاركة فى المؤتمرات والمناسبات القومية والدولية والأحداث الرياضية المنعقدة بمصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن إمام مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة، إلى أنه يتم تحديث الدليل السنوى لصحة المسافرين والخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافرين الدوليين والموقف الوبائى العالمى بصفة مستمرة، لافتا إلى أنه تم تطعيم 82 ألفا و624 مواطنا ضد الحمى الصفراء والكوليرا وشلل الأطفال بمكاتب التطعيم الدولية.

ولفت إمام، إلى أن إدارة الحجر الصحى، أشرفت على التخلص من نفايات 68 ألفا و544 طائرة، و30 ألفا و81 سفينة بالطرق الآمنة، كما تم الإشراف على تطهير 27 ألفا و374 طائرة ضد نواقل الأمراض، و90 ألفا و279 وسيلة نقل ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه تم فحص 12 ألفا و799 استمارة أغذية خاصة بالطائرات والسفن، لافتًا إلى تحرير 17 محضر مراقبة أغذية، و39 محضرا بالحجر الصحى.