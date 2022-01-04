الزراعة عن شائعة البصل الأخضر المصرى بالدنمارك: نصدر إلى 36 دولة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه حرصا على توضيح الصورة كاملة بخصوص أى ملابسات حول الموقف، نشير إلى التالى:

1. لم تتلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية أى ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أى دولة من دول العالم نتيجة لوجود أيى ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائياً.

2. بلغت صادرات مصر من البصل الأخضر فى عام 2021 حوالى 43 ألف طن تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة من دول العالم وعلى رأسها كبرى دول الاتحاد الأوروبى والتى لم تقم بإبداء أى ملاحظات أو إخطارات رفض أى شحنة من تلك الكميات.

‏3. كما لم يوجد أى عينات مرفوضة من البصل الأخضر نتيجة تلوثها بهذه البكتيريا والتى تم تحليلها من خلال المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية خلال الشهور الماضية.

‏4. وحيث أن الحالة المذكورة هى لبصل أخضر ورد إلى الدنمارك بصورة غير مباشرة وذلك من خلال دولة هولندا وقد تم تصنيعه ضمن سلطات خضراء طازجة سابقة التجهيز، فبالتالى يعتبر عملية تصنيعية إضافية تكون فى الأساس على مسؤولية المُصنع والجهة التى قامت بتجهيزه.

‏5. تسير عمليات تصدير البصل الأخضر الى الدنمارك بصورة منتظمة وآخر شحنة تم تصديرها الى الدنمارك كانت بتاريخ 27 ديسمبر ولم ترد إلى مصر أى ملاحظات من الجهات الرسمية فى الدنمارك على شحنات البصل الأخضر حتى تاريخه.

‏6. صادرات مصر الزراعية والتى تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة فى التاريخ هذا العام 2021 نظراً للجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعى والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع E.coli، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزراع التصديرية.

‏7. تهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تحرى الدقة وعدم تداول أو نشر تلك الأخبار والترويج لها والتى تمثل حملة ممنهجة ضد الصادرات الزراعية المصرية علماً بأنه فى حالة ورود أية إخطارات رفض رسمية لأى شحنة من أى دولة فى العالم يتم عمل التحقيقات اللازمة واتخاذ اللازم وإبلاغ الدولة المستوردة بنتائج تلك التحقيقات بشكل فورى.