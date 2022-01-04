وزيرة البيئة: محطة المناولة الوسيطة تستقبل 550 طن مخلفات يوميا

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محطة المناولة الوسيطة بمركز كفر الدوار، وذلك على هامش جولتها بعدد من المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة لمتابعة تنفيذ خطط الاصحاح البيئى بها.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن سرعة استكمال أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة من أجل التصدى لآثار تغير المناخ.

رافق الوزيرة، هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار، وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن كفر الدوار، وقيادات من وزارة البيئة وممثلى الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية.

وأكدت الدكتورة ياسمين، أن المحطة التى تستقبل كمية مخلفات تقدر بحوالى 550 طن/يوم من مدينة كفر الدوار ومجالس القرى التابعة لها، تساعد على الحد من تراكم المخلفات وزيادة فرصة التخلص الآمن منها، مما يساعد على الحد من الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحرارى، حيث يتم نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز ادكو، لتدوير اكبر قدر من المخلفات والتقليل من المرفوضات التى يتم التخلص منها بالمدافن الصحية.

وتتكون المحطة من بوابات دخول وخروج ورصيف تفريغ تقدر مساحتة بحوالى 1172 م2، كما يوجد بها 5 سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات و5 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و8 حاويات سعة 24 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء والمحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة.

وتم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحى للسوائل مكون من 3 مطابق و5 مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضى، بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، كما يوجد بالمحطة منطقة تفتيش للشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياة دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدورى للمعدات المستخدمة بالموقع .

وأشارت إلى أن تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأكد هشام آمنه محافظ البحيرة، أن القطاع البيئى يشهد تطورا ملحوظا بجميع مجالاته فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية فى المجال البيئى، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا من خلال إنشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ فى تلك الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أن قطاع النظافة خلال عام 2021 حقق تقدما واضحا بمدن ومراكز المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أى تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالى والحضارى.