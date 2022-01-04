الرئيس السيسى يهنئ نظيره الكوبى بمناسبة ذكرى عيد الثورة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميجل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الثورة.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوبا بالقاهرة ، للتهنئة بهذه المناسبة.
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