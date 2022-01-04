وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا / تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وأكد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطنى قادرة على مواجهة كافة التحديات ، مشيراً أن رجال القوات المسلحة على العهد دائماً يضعون وحدة مصر وأمنها القومى نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداءاً للوطن ، معرباً عن إعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا / تواضروس الثانى ، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار .

من جانبه قدم قداسة البابا / تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة ، مؤكداً على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كافة العدائيات التى تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه وإستقراره .