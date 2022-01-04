الصحة: دعم أقسام الحجر الصحي في منافذ دخول البلاد بـ14 بوابة حرارية...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، دعم أقسام الحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمعابر البرية بـ 47 جهاز "ID NOW COVID-19" للكشف عن فيروس كورونا، وتركيب 14 بوابة حرارية بالمطارات، خلال عام 2021، وذلك لتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أجهزة الكشف عن فيروس كورونا تم توفيرها بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، شملت "القاهرة وأسون والأقصر والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وأسيوط وسوهاج" لافتا إلى أنه تم تركيب 9 بوابات حرارية بمطار القاهرة، و4 آخرين بمطار شرم الشيخ، وبوابة حرارية بمطار مطروح، وذلك لقياس درجة الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تدعيم القوى البشرية بأقسام الحجر الصحي في المطارات بـ 99 طبيب ومراقب صحي وفني معمل وممرض، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، برفع القدرات الأساسية بأقسام الحجر الصحي بالمطارات، مشيرًا إلى فحص 63 ألف و655 من المترددين على عيادات الحجر الصحي، وتحويل 1511 للمستشفيات الحكومية.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لرفع القدرات الأساسية للفرق الطبية العاملين بالحجر الصحي بمحافظات القاهرة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان، بإجمالي 197 متدرب من الفرق الطبية، مشيرا إلى تطبيق خطة الحجر الصحي بمنافذ الدخول على الوفود والبعثات المشاركة في المؤتمرات والمناسبات القومية والدولية والأحداث الرياضية المنعقدة بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن إمام مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه يتم تحديث الدليل السنوي لصحة المسافرين والخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافرين الدوليين والموقف الوبائي العالمي بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 82 ألف و٦٢٤ مواطنًا ضد الحمى الصفراء والكوليرا وشلل الأطفال بمكاتب التطعيم الدولية.

ولفت "إمام" إلى أن إدارة الحجر الصحي، أشرفت على التخلص من نفايات 68 ألف و544 طائرة، و30 ألف و81 سفينة بالطرق الآمنة، كما تم الإشراف على تطهير 27 ألف و374 طائرة ضد نواقل الأمراض، و90 ألف و279 وسيلة نقل ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه تم فحص 12 ألف و799 استمارة أغذية خاصة بالطائرات والسفن، لافتًا إلى تحرير 17 محضر مراقبة أغذية، و39 محضر بالحجر الصحي.