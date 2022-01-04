وزيرة البيئة تتفقد محطة المناولة الوسيطة بكفر الدوار

وزيرة البيئة: نسعى لاستكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات للحد من آثار تغير المناخ

فى اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بشأن سرعة استكمال أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة من أجل التصدى لآثار تغير المناخ تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة المناولة الوسيطة بمركز كفر الدوار، وذلك على هامش جولتها بعدد من المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة لمتابعة تنفيذ خطط الاصحاح البيئي بها، وفي إطار جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديد، وذلك بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة و الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ،اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار ،العميد احمد السويدي المستشار العسكري وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن كفر الدوار ، وقيادات من وزارة البيئة وممثلي الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن المحطة التي تستقبل كمية مخلفات تقدر بحوالي 550 طن/يوم من مدينة كفر الوار و مجالس القري التابعة لها، تساعد على الحد من تراكم المخلفات وزيادة فرصة التخلص الآمن منها، مما يساعد على الحد من الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحراري، حيث يتم نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز ادكو، لتدوير اكبر قدر من المخلفات والتقليل من المرفوضات التي يتم التخلص منها بالمدافن الصحية

وتتكون المحطة من بوابات دخول وخروج ورصيف تفريغ تقدر مساحتة بحوالى ١١٧٢ م٢، كما يوجد بها عدد ٥ سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات و ٥ رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و٨ حاويات سعة ٢٤ م٣ ولودر ومغسلة ومولد كهرباء و المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف إستقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة.

وقد تم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من ٣ مطابق و٥ مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، كما يوجد بالمحطة منطقة تفتيش للشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياة دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع .

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

و أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أن القطاع البيئي يشهد تطورا ملحوظا بكافة مجالاته فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي،مشيراً إلى أن المحافظة شهدت تطوراً كبيراً من خلال إنشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن ، مؤكداً على أن قطاع النظافة خلال عام ٢٠٢١ حقق تقدما واضحا بمدن ومراكز المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري.