القوى العاملة: 6 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد...

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة أن الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 7 من شهر يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة .

و في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 7) لسنة 2022 والمتضمن أن يكون يوم الخميس 6 من شهر يناير عام 2022 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 7 من شهر يناير 2022 بمناسبة ( ذكرى الميلاد المجيد ) .

وأكد الوزير أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.