تمهيدًا لاعتمادها مدرسة عسكرية .. المستشار العسكري يزور مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين في سوهاج

/670350/تمهيدا-لاعتمادها-مدرسة-عسكرية--المستشار-العسكري-يزور-مدرسة-البلينا-الثانوية-الصناعية-بنين-في-سوهاج

شهدت مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين، زيارة للمستشار العسكري بالمحافظة العميد نبيل شحاتة، يرافقه كل من محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني، ومدحت حنفي ، مدير إدارة التعليم التجاري، و محمد حضير، مدير إدارة التعليم الزراعي، و علي البنداري ، موجه عام المواد التجارية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جدير بالذكر أن ذلك في حضور كل من الدكتور احمد النمكي، مدير إدارة البلينا التعليمية، و رأفت السمان، مدير التعليم الفني بالإدارة، وعلاء سرحان ، و ماري صفوت ، رئيسا قسم العلاقات العامة بالإدارة، و أسامة فتحي، مدير المدرسة، وناجح عبدالرحيم ، مسئول أمن الإدارة .

وتأتي هذه الزيارة للمستشار العسكري بالمحافظة والوفد المرافق له من قيادات التعليم الفني، تمهيدًا لاعتماد المدرسة وتحويلها إلى مدرسة البلينا الثانوية الصناعية العسكرية.

وقد لاقى هذا القرار الصائب قبول كبير وفرحة عارمة بين اولياء الامور والطلاب والمدرسين، مقدمين الشكر لكافة القيادات السياسية والتعليمية على تلبيتهم لرغبة ابنائهم الطلاب.

اصابة اسرة كاملة بتسمم في سوهاج

أصيبت أسرة من 6 أفراد بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة طعام غير صالحة، بدائرة مركز طما، وتم نقل الجميع الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش – مساعد وزير الداخلية – مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طما يفيد بتسمم اسرة ونقلهم الى مستشفى طما المركزي.

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين إصابة ياسر ا ع ش- 45 عام -حاصل علي دبلوم صناعي و زوجته وفاء م س - 35 عام - ربة منزل، و والدة الأول عبله ع ا -70 عام ربة منزل و شهد ياسر ا ع ش – 12عام طالبه و الطفلة رؤي ا ع ش - 10 اعوام، و الطفل ياسر ا ع ش - 8 اعوام ، أنجال الأول والثانية ويقيمون دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي يعانون حالة إعياء وقيئ والحالة العامة جيده، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد وتم حجزهم بالمستشفى .

وباستجواب المصابين حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي " فاسده " ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.