/670352/المحافظ-يشهد-اجتماع-مجلس-الأمناء-بمدرسة-المتفوقين-للعلوم-والتكنولوجيا-بسوهاج-الجديدة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والمستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء المدرسة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالحضور جمعيا، لافتا إلى أن حضوره اليوم يأتي في إطار دعم المدرسة التي تعد إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ورسالة قوية لطمأنة أولياء الأمور أن المدرسة تسير بصورة جيدة، مؤكدا حرص المحافظة بالتعاون مع جامعة سوهاج، ومديرية التربية، على دعم المدرسة بكافة الإمكانات المتاحة لأداء رسالتها نحو أبنائنا الطلاب .

ومن جانبه توجه المستشار شوكت زيان بالشكر الى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على دعمه التام للمدرسة، وحرصه على دخول المدرسة الخدمة هذا العام من خلال تذليل كافة العقبات، والزيارات الميدانية المتكررة للسيد المحافظ للمدرسة، للوقوف على آخر المستجدات، موجها الشكر لجميع الأطراف الداعمة للمدرسة في أداء رسالتها .

المستشار العسكري يزور مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين في سوهاج

شهدت مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين، جنوب محافظة سوهاج زيارة للمستشار العسكري بالمحافظة العميد نبيل شحاتة، يرافقه كل من محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني، ومدحت حنفي ، مدير إدارة التعليم التجاري، و محمد حضير، مدير إدارة التعليم الزراعي، و علي البنداري ، موجه عام المواد التجارية .

جدير بالذكر أن ذلك في حضور كل من الدكتور احمد النمكي، مدير إدارة البلينا التعليمية، و رأفت السمان، مدير التعليم الفني بالإدارة، وعلاء سرحان، و ماري صفوت ، رئيسا قسم العلاقات العامة بالإدارة، و أسامة فتحي، مدير المدرسة، وناجح عبدالرحيم ، مسئول أمن الإدارة .

وتأتي هذه الزيارة للمستشار العسكري بالمحافظة والوفد المرافق له من قيادات التعليم الفني، تمهيدًا لاعتماد المدرسة وتحويلها إلى مدرسة البلينا الثانوية الصناعية العسكرية.

وقد لاقى هذا القرار الصائب قبول كبير وفرحة عارمة بين اولياء الامور والطلاب والمدرسين، مقدمين الشكر لكافة القيادات السياسية والتعليمية على تلبيتهم لرغبة ابنائهم الطلاب، وعبر كثير من الطلاب عن سعادتهم بذلك .