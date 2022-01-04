/670353/رئيس-جامعة-سوهاج-يشيد-بمجهودات-المركز-الاعلامي-للجامعة

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع فريق عمل المركز الإعلامي للجامعة، لمناقشة أهم آليات العمل ذات الخطط طويلة وقصيرة الامد، والتي يسعى المركز لتحقيقها العام الجديد ٢٠٢٢م، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الفترة السابقة التي حققت نسب إنجاز في التغطية الاعلامية لكافة القطاعاتويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الجامعة، بمستوى الأداء المتميز لفريق العمل، مثمناَ الدور الذي يلعبه المركز لإبراز رسالة الجامعة وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية لدي المجتمع الخارجي، من خلال مايقدمه من مادة إعلامية تغطي فعاليات وأنشطة كافة القطاعات بشكل محترف سواء في صورة مرئية أو مسموعة أو مقروءة، مضيفاً أن المركز الإعلامى يعد القناة الرسمية الناطقة باسم الجامعة، وهو حلقة الوصل مع وسائل الإعلام المختلفة، للرد عن استفساراتهم ولتزويدهم بالمعلومات الموثقة المعتمدة للنشر، مؤكدا الدور بالغ الاهمية الذي يلعبه ممثلي وسائل الاعلام بالمحافظة كشريك رئيسي في الترويج لانشطة الجامعة.

ومن جانبه أوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامى للجامعة، أنه خلال الاجتماع، وجه رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالترويج للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حتى يتسنى للشباب التعرف عليها، كما تم استعراض خطة عمل المرحلة المقبلة، وبحث آليات التطوير عن طريق الاستعانة بأحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والإعلامية، لتواكب نمط العمل المتزايد والانشطة المتلاحقة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة وافق على إصدار نشرة دورية بداية من الشهر الجاري، ومجلة نصف سنوية تصدر في نهاية كل فصل دراسي، مع توفير كامل الدعم الفني والمادي اللازم لإعدادهما بشكل يليق باسم ومكانة الجامعة.

المستشار العسكري يزور مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين في سوهاج

شهدت مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين، زيارة للمستشار العسكري بالمحافظة العميد نبيل شحاتة، يرافقه كل من محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني، ومدحت حنفي ، مدير إدارة التعليم التجاري، و محمد حضير، مدير إدارة التعليم الزراعي، و علي البنداري ، موجه عام المواد التجارية .

جدير بالذكر أن ذلك في حضور كل من الدكتور احمد النمكي، مدير إدارة البلينا التعليمية، و رأفت السمان، مدير التعليم الفني بالإدارة، وعلاء سرحان ، و ماري صفوت ، رئيسا قسم العلاقات العامة بالإدارة، و أسامة فتحي، مدير المدرسة، وناجح عبدالرحيم ، مسئول أمن الإدارة .

وتأتي هذه الزيارة للمستشار العسكري بالمحافظة والوفد المرافق له من قيادات التعليم الفني، تمهيدًا لاعتماد المدرسة وتحويلها إلى مدرسة البلينا الثانوية الصناعية العسكرية.

وقد لاقى هذا القرار الصائب قبول كبير وفرحة عارمة بين اولياء الامور والطلاب والمدرسين، مقدمين الشكر لكافة القيادات السياسية والتعليمية على تلبيتهم لرغبة ابنائهم الطلاب.