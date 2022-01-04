/670349/إيناس-عبدالحليم-العاملين-فى-الصيدليات-ليسوا-صيادلة-وبعضهم-يحمل-دبلوم-تجارة

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، والطلب المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الادوية الكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.

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كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن انتشار استخدام حقنة يزعم انها تساعد في علاج نزلات البرد ويطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، وكذلك طلب النائب عامر الشوربجي، بشأن وجود أكثر من 500 باحث ودكتور لم يشملهم القانون رقم 151 لسنه 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية بخصوص توزيعهم.

وكشفت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من المشكلات التى وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلا عن وصف طرق للعلاج.

وقالت خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم: الموضة الجديدة أن الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية، وهو ما يتسبب في مضاعفات صحية كبيرة.

إيناس عبدالحليم تطالب بضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات

وأوضحت أن بعض الصيادلة ممن يحملون دبلومات التجارة، يقوموا بقياس الضغط والسكر ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إلى أن بعض العاملين فى الصيدليات ليسوا صيادلة ،وأنما بعضهم يحمل دبلوم تجارة ويقوم بصرف الدواء تحت زعم خبرته التى اكتسبها من الصيدلى صاحب الصيدلية.

وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات ،وكذلك مراجعة الأدوية، لاسيما أن بعض الادوية تحتاج إلى وضعها فى الثلاجات، قائلة: وللأسف يتم التعامل معها بشكل خاطىء.

كما شددت النائبة إيناس عبد الحليم، على ضرورة التصدى لحالات بيع الأدوبة عبر شبكات الانترنت لخطورتها.