بعد نجاح «الغزالة رايقة»..محمد أسامة يتعاون مع «ساسو» في عمل غنائي جديد

/670358/بعد-نجاح-الغزالة-رايقةمحمد-أسامة-يتعاون-مع-ساسو-في-عمل-غنائي-جديد

من المرجح أن أغنية «الغزالة رايقة»، كانت بداية تألق المطرب الطفل محمد أسامة، ودخوله في مرحلة جديدة سيخوض بها عدد من النجاحات الساحقة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تعاون محمد أسامة مع دي جي ساسو في عمل غنائي جديد

ويتعاون محمد أسامة في مرحلته الفنية الجديدة الذي يستعد لخوضها مع إسلام ساسو الشهير بـ "دي جي ساسو"، والذي نشر صورة لأسامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلة: «استنوا حاجة جامدة لمحمد أسامة.. الصوت القمر صاحب أغنية الغزالة رايقة مع دي جي ساسو».

نجاحات أغنية الغزالة رايقة لمحمد أسامة

وكانت قد حققت أغنية «الغزالة رايقة» الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو»، نجاحات ساحقة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت مليونها الأول في ٣ أيام فقط، وهو رقم ساحق مقارنة بالأغنيات الدعائية للأعمال السينمائية الماضية.

ليس هذا فقط ما حققته «الغزالة رايقة» من نجاحات، حيث أصبحت هي الأغنية الرسمية الذي يشاركها رواد السوشيال ميديا عبر حساباتهم الرسمية بفيديوهات مختلفة، خاصة عبر موقع «فيسبوك»، فذاع صيتها في ساعات قليلة.

اتهامات بالنسخ و هجوم على طفل..انتقادات واجهتها اغنية «الغزالة رايقة»

ولكن هل يخلو أي عمل ناجح من الانتقادات؟، هذا ما رأيناه في أغنية «الغزالة رايقة»، بدأت هذه الانتقادات بالطفل محمد أسامة فوصف عدد ليس بالقليل من الجمهور صوته بـ «المزعج»، وعدم تناسب سنه مع تلك الأغنية.

أما الثانية والتي مثلت الضربة القاضية للأغنية والعمل السينمائى بشكل عام هي تشابه ألحان «الغزالة رايقة» مع أغنية روسية بعنوان «wild lioness» لباند يدعى Alex&rus.

كلمات أغنية الغزالة رايقة

ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

.. الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك