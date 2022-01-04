/670359/رئيس-الشيوخ-يهنئ-البابا-تواضروس-الثاني-بعيد-الميلاد-المجيد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس مجلس الشيوخ للبابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد وبعث رئيس مجلس الشيوخ فى برقيته للبابا توضرواس الثاني، أطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لقداسة البابا تواضرس داعيا الله أن يعيده عليكم بالخير و اليمن و البركات. واختتم رئيس مجلس الشيوخ البرقية داعيا الله ان تظل مصر رمز للحضارة ومنارة تضيء العالم موجها حديثة لقداسة البابا داعيا بأن يوفقهم الله في كل ما يقومون به، وأن يشمل برعايته وطننا الغالي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتظل مصر دائما رمزاً للحضارة و منارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها و رعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة.

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