/670361/صحة-النواب-تطالب-الحكومة-بمنع-تداول-جرعات-المضادات-الحيوية-عن-طريق-حقن-الوريد-في-الصيدليات

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، باستصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد فى الصيدليات، على أن يتم اقتصار الحصول عليها من خلال المستشفيات.

دوت الخليج

من جهته حذر الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع اللجنة، من المخاطر الصحية لتناول المضادات الحيوية، قائلا: نص البلد بتاخد أدوية فى الوريد وبتحصل مشكلات كبيرة جدا.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أن هناك أتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الانترنت.

صحة النواب تطالب بمنع تداول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات

وقال: هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت، وتم أبلاغ النيابة العامة، مشيرا إلى أهمية التشديد على التفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية دون روشتة طبية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن فى حال وصفها من غير المتخصصين.

وحذر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، من طورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: نحن في حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات.

وكشفت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من المشكلات التى وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلا عن وصف طرق للعلاج.

وقالت خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم: الموضة الجديدة أن الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية، وهو ما يتسبب في مضاعفات صحية كبيرة.

إيناس عبدالحليم تطالب بضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات

وأوضحت أن بعض الصيادلة ممن يحملون دبلومات التجارة، يقوموا بقياس الضغط والسكر ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إلى أن بعض العاملين فى الصيدليات ليسوا صيادلة ،وأنما بعضهم يحمل دبلوم تجارة ويقوم بصرف الدواء تحت زعم خبرته التى اكتسبها من الصيدلى صاحب الصيدلية.

وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات ،وكذلك مراجعة الأدوية، لاسيما أن بعض الادوية تحتاج إلى وضعها فى الثلاجات، قائلة: وللأسف يتم التعامل معها بشكل خاطىء.

كما شددت النائبة إيناس عبد الحليم، على ضرورة التصدى لحالات بيع الأدوبة عبر شبكات الانترنت لخطورتها.