/670364/رئيس-هيئة-الدواء-يحذر-مما-يسمى-بالخلطة-السحرية-لعلاج-نزلات-البرد

دوت الخليج

وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أن التشريعات الطبية تحتاج بجانبها إلى حملات لتكثيف الوعي لدى المواطنين.

وأكد رئيس هيئة الدواء: هذه ليست خلطة سحرية، وإنما عبارة عن مسكن وكورتيزون.

وشدد الدكتور تامر عصام، على ضرورة التثقيف باعتباره الحل لمواجهة أغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء، داعيا لجنة الصحة بمجلس النواب ليارة هيئة الدواء ومعاملها.

وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، باستصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد فى الصيدليات، على أن يتم اقتصار الحصول عليها من خلال المستشفيات.

صحة النواب تطالب بمنع تداول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات

وقال: هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت، وتم أبلاغ النيابة العامة، مشيرا إلى أهمية التشديد على التفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية دون روشتة طبية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن فى حال وصفها من غير المتخصصين.

وحذر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، من طورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: نحن في حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات.

وكشفت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من المشكلات التى وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلا عن وصف طرق للعلاج.

وقالت خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم: الموضة الجديدة أن الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية، وهو ما يتسبب في مضاعفات صحية كبيرة.