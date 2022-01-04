محافظ أسوان يزف بشرى سارة لمتضررى السيول

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع 50 مواطنا ومواطنة معظمهم من الحالات المتضررة من تداعيات السيول التى تعرضت لها المحافظة مؤخرا.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية مماثلة أسبوعيا لتخفيف الأعباء عن أهالى المدن والقرى البعيدة بالتعامل الفورى مع مشاكلهم ووضع الحلول الجذرية لها بما يتوازى مع الدور الحيوى للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتلقى طلباتهم وعرضها على المحافظ بعد دراستها واتخاذ القرار المناسب لها.
وفى سياق متصل، أكد محافظ أسوان، الدور المتميز للمجتمع المدنى باعتباره الشريك الأساسى للجهود التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق مطالب المواطنين.
وأوضح عطية أن مؤسسات المجتمع المدنى حققت سلسلة نجاحات وإنجازات لرفع العبء عن كاهل الفقراء والمرضى، فضلا عن دعم فئات العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والتى من بينها مبادرة "الناس لبعضهم" التى أطلقها المحافظ فى مارس 2020 لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية.
وأشار المحافظ إلى أن دور المجتمع المدنى كان بارزا أيضا فى الإيجابية الكبيرة لتقديم يد العون والمساندة لمتضررى السيول الأخيرة التى شهدتها مدن المحافظة،مما ساهم فى تخفيف المعاناة عنهم واحتواء تداعياتها على الوجه الأكمل.
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