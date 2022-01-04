مدبولى يتابع إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازى، رئيس وحدة الدين العام.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور النشاط المصرفى الإسلامى، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 بلغ حوالى 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة الى حوالى 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

وأضاف الوزير: بلغ حجم العمل المصرفى الإسلامى بمصر حوالى 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة فى مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وتابع الدكتور محمد معيط أن قيمة الودائع فى المعاملات الإسلامية فى 30 يونيو 2021، بلغت حوالى 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها فى 30 يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع فى المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالى حجم الودائع المصرفية بالسوق المصرى.

ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ حوالى 296 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته فى 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9 %، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفى المصرى.

كما استعرض الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهى تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.

وأوضح أن إصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية "الأذون – السندات"، ويرجع ذلك إلى التنوع فى شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد معيد، أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.