جدة - نرمين السيد - وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أن التشريعات الطبية تحتاج بجانبها إلى حملات لتكثيف الوعى لدى المواطنين. وأكد رئيس هيئة الدواء أن هذه ليست خلطة سحرية، وإنما عبارة عن مسكن وكورتيزون. وشدد الدكتور تامر عصام، على ضرورة التثقيف باعتباره الحل، لمواجهة أغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء، داعيا لجنة الصحة بمجلس النواب لزيارة هيئة الدواء ومعاملها. وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، باستصدار قرار وزارى، لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد فى الصيدليات، على أن يتم اقتصار الحصول عليها من خلال المستشفيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء تحذر من الخلطات السحرية لنزلات البرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.