محافظ سوهاج : تعيين 6425 شاباً بالقطاع الخاص والاستثماري خلال عام 2021

/670372/محافظ-سوهاج--تعيين-6425-شابا-بالقطاع-الخاص-والاستثماري-خلال-عام-2021

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2021م شهد تعيين مديرية القوى العاملة بسوهاج لعدد 6425 شابا من مختلف المؤهلات، من بينهم 95 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وترشيح 1686 آخرين منهم 95 من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج 10059 شهادة قياس مستوى المهارة وتصريح مزاولة الحرفة.

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة إن المديرية قامت، خلال العام الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة بواقع 666 منحة مولود جديد بإجمالي مليون و341 ألف جنيه ، و 154 منح زواج لعدد 154 عامل بمبلغ 462 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 184 آلف و887 جنيه، و 155 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 310 ألف جنيه ، بالإضافة إلى منحة عيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف لعدد 19334 عامل بمبلغ 13 مليون و 898 الف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 16 مليون و195 ألف و887 جنية لـ 992 عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف 779 ألف و 146 جنيه رعاية صحية لعدد 7260 عامل مشتغل ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد" عن ما تم انجازه خلال عام 2021م الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2132 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 734 محضراً للمنشآت المخالفة. أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 7032 منشأة، وعمل 160 حملات عادية، و 137 حملة نوعية ، وأسفر عن تحرير 277 محضر لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 9936 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد . وأوضح مدير القوى العاملة أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 106 شكوى عمالية ، تم تسوية 22 منها ودياً ، وإحالة 65 للمحكمة العمالية ، و 22 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة

محافظ سوهاج

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل 39 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق المحافظة على مهن " التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول" ، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 887 من شباب الخريجين منهم 478 ذكور، و409 اناث. وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 1498 عقدا للعمل بدولة الأردن.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج إلى اهتمام المديرية بالمراكز الـ 7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، فقد تم تشكيل حملات لحصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات بالمديرية وشمولهم بالمنح والرعاية الصحية، والاجتماعية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة، لافتا إلى حصر وتسجيل 2510 عامل غير منتظم بعدد 183 مشروعا خلال العام الماضي 2021م، وبالنسبة للتشغيل فقد تم تعيين عدد 1810 من الشباب والفتيات بمراكز " حياة كريمة "، كما تم تدريب وتخريج 99 شاب وفتاة على مهن مختلفة بمراكز التدريب الثابتة .