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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 ، الكثير من أولياء الأمور والطلاب يتطلعون إلى معرفة الأيام التى سيتم إجراء الامتحانات خلالها.

دوت الخليج،

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022

وينتظر الطلاب مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الخاصة بالتيرم الأول 2020 فى كل المحافظات، حيث أنها تمثل العام الفصل بالنسبة للكثير من الطلاب.

وخلال الساعات الماضية يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021/2022، الخاصة بالترم الأول فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى من المنتظر أن تبدأ مع أول شهر مارس المقبل.

وتبدأ امتحانات الصف الابتدائي فى مختلف محافظات الجمهورية، مثل محافظة القاهرة، والسويس، وأيضًا محافظات مرسى مطروح والاسماعيلية والفيوم والقلبوبية والدقهلية والجيزة وغيرها من المحافظات الأخرى.

فى المحافظات.. تعرف على جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022

ووفقًا لما ينص عليه جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي، فإن الامتحانات ستبدأ فى الفترة من 15 يناير وحتى 20 يناير، وبالنسبة لمحافظة الغربية فإن الامتحانات من المنتظر أن تبدأ فى الفترة من 22 يناير وحتى يوم 26 يناير.

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ونشير فى السطور التالية جدول سير امتحانات الصف السادس الابتدائي، والتى تبدأ بمادة اللغة العربية والاملاء، وذلك يوم السبت فى 15/1/2022، وأيضًا يوم الأحد 16/1/2022، حيث يؤدى الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية، وفى يوم الاثنين 17/1/2022، يتم أداء امتحان التربية الدينية والعلوم.