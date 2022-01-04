/670383/على-قلب-رجل-واحد-وزير-الدفاع يهنئ-البابا-تواضروس-الثانى-بمناسبة-عيد-الميلاد

التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

دوت الخليج

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد

وخلال اللقاء، أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطنى قادرة على مواجهة كافة التحديات.

وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة دائمًا على العهد دائمًا

كما أشار وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، إلى أن رجال القوات المسلحة على العهد دائماً يضعون وحدة مصر وأمنها القومى نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداءاً للوطن، معرباً عن إعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا / تواضروس الثانى، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار.

وفى نفس السياق، ثمن قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، وذلك على جهودهم الوطنية المخلصة، حيث أكد أن المصريين بجميع طوائفهم يقفون إلى جوار جيشهم العظيم، لمواجهة كافة التحديات وأعداء الوطن، وأن جميع المواطنين على قلب رجل واحد.