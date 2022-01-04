/670386/لجنة-اختيار-القيادات-الإدارية-بجامعة-سوهاج-تلتقي-بالمرشحين-لشغل-وظائف-مديري-العموم

عقدت لجنة اختيار القيادات الإدارية بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، عدد من اللقاءات مع المرشحين لشغل وظيفة مدير عام بالهيكل الإداري بالجامعة علي مدار يومين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، عيد السيد الدسوقي وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمحافظة، علي أحمد محمود مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

‏وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه سوف يتم اختيار 2 من المرشحين المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرعاية الشباب، والمتقدم لها 4 مرشحين، ووظيفة أمين كلية التجارة بدرجه مدير عام والمتقدم لها 6 مرشحين.

لجنة اختيار القيادات الإدارية بجامعة سوهاج تلتقي بالمرشحين لشغل وظائف مديري العموم

وأضاف "عبد الخالق"، أن هذا الاختيار لمديري العموم يأتي في إطار استكمال الهيكل الإداري للجامعة، حيث قدم المرشحون عروضاََ عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الإداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.

جدير بالذكر أن المرشحين لمدير عام رعاية الشباب هم إيهاب محمد حسين، ياسر عبد العليم محمود، هاني أحمد سمير، صبري محمد إبراهيم، كما ضمت قائمة المرشحين لوظيفة أمين كلية التجارة كل من، يوسف شعبان ربيع، ياسر أحمد السيد، إيهاب محمد حسين، نجوى محمد المهدي، ياسر عبد العليم محمود، هاني أحمد سمير.