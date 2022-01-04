/670375/نواب-التنسيقية-يثيرون--أزمة-ماسبيرو--صابر-الأزمات-تتوالى-دون-وضع-حل-ومقلد-تأخر-الرواتب-يهدد-استقرار-المؤسسة

تقدم نائبا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة صابر وأحمد مقلد، ببيان عاجل وطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهين إلى الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بسبب سوء أحوال العاملين في مبني الإذاعة والتلفزيون«ماسبيرو»، والتي تمثلت فى عدم توافر الامكانيات المادية اللازمة لصرف مستحقات العاملين من المعاشات التأمينية ومكافآت نهاية الخدمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تناول نواب التنسيقية لأزمة العاملين بماسبيرو

أزمة العاملين فى ماسبيرو

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ماسبيرو يعد مسألة أمن قومي، لذلك يجب الحفاظ عليه ودعمه وتحسين أحوال العاملين فيه، بما يمكنه من أداء رسالته بشكل يليق بالجمهورية الجديدة.

النائبة أميرة صابر تتقدم ببيان عاجل بشأن أزمة ماسبيرو

وقالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى البيان المقدم منها، “أن توالي الأزمات دون وضع حل جذري لمشاكل العاملين المتكررة فى مبني الإذاعة والتلفزيون، هو الأمر الذي نتج عنه تذمر العاملين بسبب تأخر صرف المستحقات والرواتب، مشيرة إلى المستحقات التأمينية والصناديق ومكافآت نهاية الخدمة، لعدة مرات مما يشير إلى سوء الإدارة وسوء توزيع الموارد المالية وينذر بآثار سلبية تؤثر على أداء تلك المؤسسة العريقة والعاملين بها، مضيفة”وتستوجب تلك المشكلة التدخل العاجل وحل مشكل العاملين جذريا”.

وأوضح النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم منه، أن أزمة احوال العاملين بماسبيرو يهدد استقرار هذا الصرح العملاق،

وأشار النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، “إلى إنه أصبح المعتاد التأخر الدائم فى صرف مستحقات العاملين سواء الرواتب الشهرية أو مكافآت نهاية الخدمة مما يهدد استقرار تلك المؤسسة وينبأ بتدهور حالة العاملين فيها”.