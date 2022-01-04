/670370/هنادي-مهنا-بديلة-لريم-مصطفى-في-مسلسل-مكتوب-عليا-رمضان-2022

تستعد الفنانة المتألقة هنادي مهنا، لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، والذي تتعاون به مع الفنان أكرم حسني، جاء ذلك بعد اعتذار الفنانة الشابة ريم مصطفى.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل مكتوب عليا لريم مصطفى وهنادي مهنا

وانطلق تصوير مسلسل «مكتوب عليا» بداية من اليوم الثلاثاء، استعدادا لعرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادى مهنى، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة.

موعد عرض فيلم تماسيح النيل لهنادي منها

وانتهى المخرج سامح عبدالعزيز من تصوير فيلمه الجديد «تماسيح النيل» الذي يشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنان الكبير خالد الصاوي.

ويدخل فيلم «تماسيح النيل» في مرحلة المونتاج خلال هذه الفترة ترقبا لعرضه قريبا بدور العرض السينمائية المصرية، وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

هنادي مهنا تشارك في حكاية بدون ضمان

وشاركت هنادي مهنة في حكاية «بدون ضمان» من مسلسل إلا أنا بجانب هاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، والتي تناقش قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.