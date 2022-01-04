/670379/دفاع-النواب-تناقش-دور-جهاز-تنظيم-الاتصالات-في-التوعية-بالأمن-السيبراني

ناقشت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء احمد العوضي ، رئيس اللجنة ، جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في التوعية بالأمن السيبراني .

دوت الخليج

وشارك في الاجتماع الذي يأتي للتعرف علي حملة التوعية بالأمن السيبراني التي أطلقها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور محمد محمد عبد الفتاح مدير عام شئون المجالس النيابية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ود. علي الشيخ مدير ادارة حماية البنى التحتية الحرجة للمعلومات وخطط الطوارئ.

دفاع النواب تناقش دور جهاز تنظيم الاتصالات في التوعية بالأمن السيبراني

وقال اللواء ابراهيم المصري ، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع ، إن الأمن السيبراني مرتبط بالامن القومي مطالبا ضرورة الاهتمام بالمناهج التعليمية فيما يخص ألأمن السيبراني.

واكد د. علي الشيخ، مسؤول جهاز تنظيم الاتصالات ،إن الحملة تضمنت التوعية موضوعات غاية في الأهمية في ظل التوسع في الاعتماد على شبكات الاتصالات واستخدامات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال اعداد كبيرة من المستخدمين في الفترة الأخيرة ومن مختلف المراحل العمرية.

واستمع النواب لدور الجهاز في تحقيق الحماية للحسابات الشخصية على شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك الحفاظ على البيانات الشخصية حيث تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل التعريف بالأمن السيبراني وكيف أصبح من اهم الموضوعات التي توليها الدول أهمية كبيرة لارتباطه بالأمن القومي للدول حتى وصل الامر الى ان الدول تتعرض لهجمات وحروب سيبرانية فيما بينها.

•كما ناقش الاجتماع التعريف بالبرمجيات الخبيثة وانواعها وكيف يتم اختراق الأجهزة، والعلامات التي تدل على اختراق الأجهزة وكيفية حمياتها من الاختراق وطرق التعامل مع الاختراق والعمل علي ضرورة الاعتماد على كلمات المرور Password القوية لأنها خط الدفاع الأول ضد المهاجم السيبراني، وكيفية انشائها والحفاظ عليها وكذلك أهمية الاعتماد على برنامج إدارة كلمات المرور PASSWORD MANAGER وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية 2FA في تأمين الحسابات الشخصية.

وتناول اللقاء دور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكيفية الحفاظ على الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي وكيفية الحفاظ على الهوية الشخصية، بالإضافة الى كيفية استرجاع الحسابات المخترقة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك التعريف بالبيانات الشخصية التي يحذر مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتم اختراق الخصوصية الشخصية للمستخدمين.

واكد الدكتور علي الشيخ ، أن سلامة الأطفال على الانترنت من اهم الموضوعات التي تم التوعية بها ضمن الحملة وتوجيه التوصيات لأولياء الامور بكيفية متابعة الأبناء والتعريف بكيفية تجنب الامور السلبية التي يمكن ان يتعرض لها الأطفال على شبكات الانترنت فضلا عن مواجهة التصيد الالكتروني والتعريف بطرق الاحتيال وسرقة الحسابات البنكية وكيفية اكتشاف عمليات الاحتيال والحماية منها.

واضاف ان هناك تعاون مع وزارة التعليم لوضع مناهج لطلاب المدارس للتوعية وكذلك التعاون من اجل انتاج برامج والعاب للاطفال للتوعية

واشار الي ان المركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بإصدار رسائل توعوية بشكل يومي على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتوعية المستخدمين لخدمات الاتصالات المختلفة بالإضافة الى التوعية التي تتم من خلال التحديث الجديد الذي تم في التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA في بداية هذا العام 2022.

وفى نهاية الاجتماع أشاد أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب على جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التوعية بأهمية ومخاطر الامن السيبراني وكذا على الموضوعات الهامة التي تناولها.