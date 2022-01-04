وزيرة الصناعة من البرلمان:حملة إعلامية كبرى بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة قريبا

/670380/وزيرة-الصناعة-من-البرلمانحملة-إعلامية-كبرى-بشأن-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-قريبا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون لها أثر إيجابى كبير يتمثل فى دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة، وفى نفس الوقت الوقوف على الملاحظات ومعالجتها إن وجدت.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرـ

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مؤكدة أن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، ستتولى بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والكهرباء، إنهاء المستندات الخاصة بالمستثمرين بشأن توصيل المرافق وذلك نيابة عن المستثمرين والمصنعين للتيسير عليهم على أن يكون تعامل المستثمرين والمصنعين مع الوزارة وهيئة التنمية الصناعية من خلال آليات مبسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المستثمرين.

نيفين جامع: القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالقطاع الصناعى

وأكدت إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بشأن والمزايا المنصوص عليها فى قانون المشروعات الصغيرة وكيف يستطيع الشاب أن يكون مستثمر وصاحب مشروع وأن الأمر غير قاصر على التمويل فقط، ولكن سيتم عمل برنامج من قبل جهاز المشروعات مخصص لمن يرغب فى العمل بالمشروعات الصغيرة وتقديم كل الدعم الفنى اللازم لهم.

وأضافت جامع، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالقطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى لا تتحول المجمعات الصناعية لكيانات بدون تشغيل سيتم إطلاق البرنامج المخصص من قبل جهاز المشروعات لتقديم كل الدعم الفنى اللازم للشباب، قائلة:" ناس كتيرة عايزة تشتغل فى المشروعات الصغيرة ومش عارفة إزاى إحنا موجودين ولدينا الكثير من التيسيرات".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه فيما يخص تسعير الوحدات بالمجمعات الصناعية تم عمل حصر للوقوف على أسعار المتر واتضح أن محافظة على سبيل المثال مثل قنا المتر بها فى الوحدات بالمجمعات الصناعية بـ15.5 جنيها للمتر، وأن هناك فلسفة فى هذا الصدد قائمة على عدم تحقيق الربح بقدر ما يهدف التسعير للتيسير على المستثمرين وسيتم طرح خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التيسيرات.