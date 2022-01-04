24 منتخباً يتنافسون على 11 مليون دولار في كأس أمم أفريقيا.. تفاصيل

/670381/24-منتخبا-يتنافسون-على-11-مليون-دولار-في-كأس-أمم-أفريقيا-تفاصيل

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وتحديداً في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت الجزائر صاحبة آخر لقب لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت في مصر 2019 بالفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف عن طريق بغداد بونجاح.

وتتنافس المنتخبات الـ 24 المشاركة في بطولة كأس أفريقيا للحصول على 12 مليون دولار القيمة الكاملة لجوائز الكان الأفريقي.

وفيما يلي توزيع الجوائز الخاصة بالمراكز الأربعة الأولى في كأس أمم أفريقيا:

المركز الأول يحصل على 4.5 مليون دولار

المركز الثاني يحصل على 2.64 مليون دولار

المركز الثالث يحصل على 2.2 مليون دولار

المركز الرابع يحصل على 2 مليون دولار

هذا ماقاله إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن صامويل إيتو

كشف السويسري جينو انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن عدم قدرته على التواصل مع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايتو.

وقال: "لم أستطع إيجاد طريقة مناسبة للتفاهم مع رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد، لديه نظرة ومقترحات للكرة الافريقية لا يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لأن إفريقيا ليست أوروبا".

وأضاف: "كيف يطلب منا أن نمنح شرف تنظيم المونديال بالتساوي بين القارات الخمس، ومنح مقاعد اضافية لمنتخبات افريقيا في كأس العالم كما يصر علي منح مقعد قيادي لشخصية افريقية في الاتحاد الدولي".

وواصل: "نفهم أن أفريقيا بها بعض النقائص ونحن قيد دراستها، سنحققها مع الوقت لكن صامويل إيتو متحمس ويملك غيرة زائدة علي ابناء جلدته الأفارقة".

قانون إيقاف الساعة

وأشار: "‏انفانتينو يعلن أن الفيفا تدرس امكانية تنفيذ قانون إيقاف الساعه خلال توقف المباراة أعتقد أننا نحتاج إلى إيجاد حل يساعدنا على الحصول على وقت نظيف في المباريات، وتظهر المشكلة عندما يفوز فريق ويتعرض أحد لاعبيه للإعاقة، حيث يبقى على الأرض ويتصرف كما لو أن صاعقة قد ضربته".

اختتم: "ليس من الطبيعي أن نلعب 47 أو 48 دقيقة فقط من المباراة، علينا أن نشاهد 60 دقيقة على الأقل كوقت نظيف في كل 90 دقيقة ، لا أعرف إذا كان إيقاف الوقت مع كل توقف سيكون حلا، في البداية لم أكن موافقا على تقنية الفيديو، ولكن الآن نحن نرى كيف تؤثر في المباريات".