«ضريبة الشهرة»..اعترافات صادمة لنجوم الفن حول أمراضهم النفسية

/670387/ضريبة-الشهرةاعترافات-صادمة-لنجوم-الفن-حول-أمراضهم-النفسية

«الإكتئاب» و«الوسواس القهري» وغيرها من الأمراض التي لم يتوقع أي إنسان بأن المشاهير يقعون ضحية لها، فمن المعروف والمتداول بين عامة الشعب، أن حياة النجوم خالية من المشاكل، فما الأزمات التي يمكن أن تؤثر علي حياتهم أو تضعهم في عراقيل يصعب عليهم تخطيها، وهل يتعرضون لأمراض نفسية ولماذا يمكنهم أن يصابوا فلديهم كل ما يحلمون به من شهرة ونجومية ومال ومظهر.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير أبرز النجوم الذين اعترفوا في وقت سابق بتعرضهم لأزمات نفسية حادة ولجوءهم الدكاترة نفسيين

ومن هنا، خرج عدد من النجوم هم صمتهم ليجيبوا عن كل هذه التساؤلات، كاشفين عن أمراضهم النفسية وكيف تخطوها، وهل لازال أحدهم يعاني من المرض حتى الآن، هذا ما سنعرفه في السطور التالية.

إلهام شاهين ورحلتها مع الطبيب النفسي

كانت إلهام شاهين الضربة الأولى لصدمة الجماهير في تعرضها للمرض النفس، فكشفت عن رحلتها مع الطب النفسي، خلال الندوة التي أقيمت لها في أولى فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بدورته الـ37 قائلة: «رحت مرة لطبيب نفسي في فرنسا عشان اتكسفت أروح لطبيب مصري، وقالي وقتها إن كلمة الفنون جنون حقيقية».

تابعت إلهام شاهين: «أكتر جهاز يستخدمه الفنان في عمله هو الجهاز العصبي، وبالتالي إجبار الجهاز العصبي من الخروج لحالة إلى حالة، ومن شخصية لأخرى على عكس حقيقته، وكل ذلك.

باسل الخياط وقصة حبه الفاشلة

وكشف الفنان باسل الخياط بأنه خضع للعلاج النفسي بسبب قصة حب مر بها ولم تنجح بعدما دامت 6 سنوات، وبعد فشل العلاقة التى تسببت بألم نفسى كبير له، لذلك قرر اللجوء لطبيبة نفسية نجحت فى معالجته قائلاً: «أينما ذهبت كنت أشعر بأنها موجودة، وأى مكان أتواجد فيه يذكرنى بها، اتعبنى الموضوع فلجأت للطبيبة النفسية لأنى شخص لا يتحمل الألم».

منى زكي تلجأ لطبيب نفسي مرتين

ولجأت منى ذكي لطبيب نفسى مرتين، الأولى بعد وفاة والدها، لأنها أُصيبت باكتئاب وحزن لارتباطها الشديد به، وشعرت بالحاجة الى علاج نفسي، والمرة الثانية بعد أن قدمت شخصية سعاد حسنى فى مسلسل «السندريلا»، وشعرت بالتوتر والقلق، فالتحضيرات الكثيرة للشخصية جعلتها تفشل فى الخروج من الشخصية، حتى بعد انتهاء التصوير، حيث ظلت حياة سعاد حسني وطريقة حديثها وحركاتها مسيطرة عليها.

شيرين تعاني من الوسواس القهري

وكشفت شيرين أنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي، لأنها تعاني «الوسواس القهري»، وذهبت لأكثر من طبيب ليعالجها، وحاليًّا تعالَج عند دكتور أمريكي وتستعين بمترجم، مؤكدة أنها تستعين بطبيب لأنها لا تؤيد أن تتحدث مع أصدقائها عن أسرار يستغلونها في ما بعد.

يسرا تعاني من إكتئاب الفراق

وتحدثت الفنانة يسرا أنها مرت بفترات نفسية صعبة، خاصة بعدما فقدت اثنتين من خالاتها، وقالت إنها ظلت تفكر في الموت كثيراً لذلك لجأت إلى طبيبة نفسية في أمريكا عام 1982، وظلت تجيب عن أسئلتها وهي تبكي، وعندما انتهت من الإجابة عن الأسئلة سألتها الطبيبة عن الوقت الذي قضته معها، فأخبرتها يسرا بأنها ساعة واحدة فقط، لكن الطبيبة أجابتها بأنها ظلت تبكي لمدة 4 ساعات متواصلة.

أحمد الفيشاوي وإدمانه للتاتو

واعترف الفنان أحمد الفيشاوي في برنامج «الليلة دي» عبر فضائية «سي بي سي» بأنه مريض نفسي بإدمان التاتو، حيث قال «أول تاتو عملته كان من 10 سنين، وبعدين الموضوع بقى إدمان.. بقيت أستمتع بالموضوع والألم الناتج عن الرسم.. مرض نفسي من الآخر».

حسن الشافعي وفوبيا الطائرات

واعترف الملحن والموزع المصري حسن الشافعي أثناء استضافته في برنامج المتاهة مع الإعلامية وفاء الكيلاني بأنه عانى سابقاً من فوبيا ركوب الطائرات، وكان يتناول المهدئات قبل صعود الطائرة، مشيراً إلى أنه ذهب إلى طبيب نفسي للتخلص من تلك الفوبيا وتلقى العلاج المناسب وتقريباً شُفي من مرضه.

المرض النفسي يقود غادة عبد الرزاق نحو القاع

وكانت أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل بفيديو ظهرت به بصورة غير لائقة، الأمر الذي جعلها تخرج واعترف بأنها مريضة نفسية، وتتناول أدوية تتسب في عظم انتباهها وكان هذا السبب في ظهورها بهذا الشكل.

هند صبري تعاني مرض نفسي بعد انفصال والديها

وصرحت الفنانة التونسية هند صبري بأنها أصيبت بمرض نفسي حينما كانت في الـ17 من عمرها، وكشفت في مقابلة خلال أحد البرامج الفضائية على MBC أن السبب هو انفصال والديها، حيث تأثرت كثيراً بهذا الانفصال وخضعت للعلاج النفسي، وكررت صبري في أحاديث تلفزيونيه أخرى أنها تحب العيادات النفسية والدكاترة النفسيين.

أصالة وإصابتها بالغرور

وقالت الفنانة السورية أصالة في لقاء سابق ببرنامج «تارتاتا» مع الإعلامي نيشان إنها تعاني مرضاً نفسياً: «جميع الفنانين مرضى نفسيون، وأنا منهم، ويمر عليّ بعض الوقت وأصاب بالغرور، وأحاول التخلص منه سريعاً».