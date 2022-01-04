/670389/صناعة-النواب-تناقش-أزمة-غلق-مصنع-الشرقية-للدخان-بمحرم-بك-وبكرى-يحذر-من-التصفية-وإهدار-المال-العام

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، ومحمود قاسم بشأن قيام شركة الشرقية للدخان بإغلاق مصنع محرم بك بالإسكندرية دون سابق إنذار أو مبرر، ودور وزارة قطاع الأعمال العام في حماية مكتسبات الشركة الرابحة، وحماية العمال من التسريح والتشريد، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

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وحذر مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب من مخطط تصفية الشركات العامه التابعه لوزارة قطاع الاعمال، مؤكدا أن تصفية فرع الشركه الشرقيه للدخان بمحرم بك أمر خطير ولاسند له ويمثل اهدارا للمال العام وحذر بكري من تصفية العماله وقال لايجب التلاعب بالنار خاصة وان الرئيس اكد الحفاظ علي العماله وحقوقها

واتهم بكري رئيس الشركه القابضه للكيماويات عماد الدين مصطفي بالسعي الي تصفية الشركات وتعيين ادارات مرفوضه ، وضرب بكري مثلا بتعيين محمد حسنين رضوان رئيسا لشركة كيما رغم رفض الجهات الامنيه ، وقال انه يمتلك المستندات التي تؤكد ذلك.

صناعة النواب تناقش أزمة غلق مصنع الشرقية للدخان بمحرم بك ..وبكرى يحذر من التصفية وإهدار المال العام

وانتقد النائب محمود قاسم قرار الشركه باغلاق الشركه وقال ان الحديث عن نقلهم لاكتوبر هو تعجيز لهم ودافع رئيس الشركه القابضه عن اغلاق فرع الشركه وطالب الاداره بالتراجع عن القرار ومازال الاجتماع مستمرا.

و طالبت لجنة الصناعه في ختام اجتماعاتها بضرورة ان تقدم الشركه القابضه مذكره توضح فيها الاسباب التي دعتها الي اغلاق الشركه واوضاع العماله في المصنع، والعودة للاجتماع مرة أخري.