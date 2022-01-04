/670390/بعد-الكشف-عنها-من-نائبة-التنسيقية-الحكومة-ترد-على-أزمة-سقوط-سقف-مصنع-نسيج-بوحدة-النصر-للصباغة-والتجهيز-بالمحلة

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه نظرا للحالة السيئة التي وصل إليها سقف مصنع نسيج (7) بوحدة النصر للصباغة والتجهيز التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فقد سقط عصر أمس الاثنين سقف المصنع مع بدء تشغيل الوردية الثانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رد الحكومة بشأن ازمة سقوط سقف مصنع نسيج بشركة مصر للغزل والنسيج

سقوط سقف مصنع بشركة مصر للغزل والنسيج

وأضافت الوزارة فى بيانها، أنه قد نتج عن سقوط السقف إصابة عدد 5 من العاملين تم خروج 4 منهم من المستشفى (إصابات خفيفة) والحالة الخامسة تخضع لعملية جراحية بعد إجراء الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وفي هذا الإطار، فقد تم وقف العمل بوحدة النصر ومنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين ومنحة فورية لأسرة المتوفى 15 ألف جنيه بخلاف مصروفات الجنازة.

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تم دمج شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأن عمليات التطوير التي تجري حاليا بشركة غزل المحلة تهدف إلى تطوير وتحديث المنشآت والمصانع القائمة مع إنشاء مصانع جديدة.

وكانت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، ألقت بيانا عاجلا فى بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن واقعة إنهيار سقف عنبر بشركة النصر للغزل والنسيج، موضحة أن الخسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه.

وأضافت فى بيانها العاجل، أن توقيت وقوع الحادث كان موعد تغيير وردية، وهو ما أدى إلى الحد من الخسائر فى الأرواح.

وطالبت النائبة سامية توفيق، بالكشف عن ماهى الإجراءات التى سيتم إتباعها مع ضحايا ذلك الإهمال، وكذلك الكشف عن اسباب سقوط العنبر، وما سيتم اتخاذه للحفاظ على سلامة العمال، وتسائلت عن ذنب العامل فى التعرض لذلك الحادث.