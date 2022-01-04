ياسمين فؤاد: ندعم المنشآت الصناعية لتتوافق مع المعايير البيئية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إننا نحرص على مساعدة المنشآت الصناعية لتتوافق مع المعايير البيئية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، التى تراعى اعتبارات البيئة، من أجل تقديم منتجات قادرة على المنافسة العالمية فى ظل التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ.





جاء ذلك خلال جولتها التفقدية، اليوم الثلاثاء، لشركة المعمورة للورق بالإسكندرية، وذلك ضمن جولتها بعدد من المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة؛ للوقوف على تنفيذ خطط الالتزام البيئى الطوعى بها، حيث تفقدت وحدة المعالجة الكيميائية والبيولوجية، التى تنفذها الشركة لتتوافق مع المعايير الواردة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المجارى المائية من التلوث.

وأضافت فؤاد أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات رئيس الوزراء بشأن الاهتمام بتوفيق أوضاع المصانع وخفض التلوث، وفى إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ 2022، وضرورة دعم المشروعات الصناعية للتصدى لآثار تغير المناخ.

وأوضحت أن وحدة المعالجة التى تنفذها الشركة بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى "المرحلة الثالثة"، ضمن جهود وزارة البيئة للحد من التلوث الناتج عن الصرف الصناعى غير المعالج، حيث تصرف الشركة على مصرف العامية ومنه لخليج أبو قير فيما يقدر بحوالى 800 م3/يوم.

وأكدت أهمية تلك الوحدة بيئيا واقتصاديا، حيث تساعد على استرجاع ما يقرب من 12% من المواد الخام، وإعادة استخدام 60% من مياه الصرف المعالج فى العملية الانتاجية، مما ساهم بشكل فعال فى تحسين نوعية مياه المصرف.

كما تم استبدال استخدام المازوت لتشغيل الغلايات بالغاز الطبيعى مما أدى لتوقف الانبعاثات الصادرة عنها.

وتابعت أن الهدف من هذا المشروع هو كفاءة استخدام الموارد خاصة المياه بالعملية الانتاجية والتى تساهم فى التكيف من التغيرات المناخية، ووقف التلوث فى خليج أبو قير.