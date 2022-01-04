محافظ الغربية يبحث خطط رصف عدد من الشوارع بحى ثان طنطا ومركزى زفتى وسمنود

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى استكمال أكبر خطة رصف بدأتها المحافظة خلال العامين السابقين، وذلك من خلال رصف الشوارع الرئيسية والحيوية والتى تساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتعيد للمدن رونقها الحضارى.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رؤساء المدن والأحياء، لبحث الخطط المقترحة لرصف عدد من الشوارع داخل حى ثان طنطا بمناطق (الاستاد - الأشرف - منطقة وسط البلد - منطقة الجلاء)، بجانب أعمال الرصف داخل مركزى (زفتى - سمنود).

وقال "رحمى" إن أعمال الرصف داخل مركزى (زفتى - سمنود) تشمل رصف 23 شارعا داخل زفتى (10 شوارع أسفلت - 13 شارعا بطبقة الانترلوك)، فى حين سيتم رصف مدخل مدينة سمنود والشارع المؤدى للجامعة التكنولوجية بقرية "بهبيت الحجارة" وإنشاء كورنيش سمنود الجديد.

ووجه باستمرار المنهجية المتبعة بعدم رصف أى شوارع دون وضع بالوعات لصرف مياه الأمطار وبلدورات وأرصفة، بجانب الأعمدة الديكورية عند الحاجة إليها.

وعلى صعيد آخر، بحث محافظ الغربية إنشاء مجزر جديد على غرار المجرز النصف آلى بقرية شبشير الحصة، بالإضافة لإنشاء سوق للماشية لخدمة أهالى المحلة الكبرى.

وأكد "رحمى" حرص المحافظة على القضاء على الأسواق العشوائية وتطوير ورفع كفاءة المجازر داخل نطاق المحافظة، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك فى إطار اهتمام الجميع بالتكاتف من أجل رفعة شأن المحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.