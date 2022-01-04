دوت الخليج يرافق عينات حديثى الولادة فى رحلة الكشف عن الأمراض الوراثية (صور)

جدة - نرمين السيد - خالد عطيفى: أغلب الأمراض المكتشفة نتيجة لزواج الأقارب

المدير التنفيذى: تكلفة علاج الطفل تتم بالمجان وتتحملة الدولة

هالة العربى: 25 مركزا لعلاج الأطفال المصابين بأمراض وراثية

منسق المبادرة: فحص العينات خلال 24 ساعة بأحدث الأجهزة

وأعدت الوزارة خطة محكمة قبل البدء فى تنفيذ تلك المبادرة.. حيث أعدت لجنة علمية من أفضل وأكبر الأطباء بمصر للعمل على تحديد أهم وأخطر الأمراض الوراثية التى تصيب الأطفال منذ ولادتهم والعمل على علاجها، فضلاً عن إنشاء وتخصيص أكبر مركز ومعمل خاص بفحص تلك الأمراض، مجهز بأحدث وأفضل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، تجمع العينات من مختلف المحافظات ويقوم بفحصها.. بالإضافة إلى تخصيص مراكز تستقبل الحالات المصابة وتقديم الرعاية لهم والدعم النفسى، بل وتدريب الأمهات على كيفية التعامل مع أطفالهم المصابين.

قال الدكتور خالد عطيفى المدير التنفيذى لبرنامج الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وعلاجها لحديثى الولادة، ومدير عام الإدارة العامة للتحدى والإعاقة، إن المبادرة الرئاسية التى تم اطلاقها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الودلاة، تعد نقلة قوية جدًا فى اكتشاف تلك الأمراض الوراثية، التى لا تظهر على الأطفال أية أعراض عليهم عند ولاتهم، والعمل على علاجها مبكرًا.

وأضاف عطيفى، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أنه من خلال الكشف المبكر عن الأمراض نستطيع تشخيص المرض قبل ظهور الأعراض وبالتالى نستطيع تقديم العلاج قبل ظهور المرض، موضحًا أن معظم الأمراض التى يتم اكتشافها تنتقل عن طريق الوراثة، أى "مورثة من العائلات"، وأغلبها يسبب أمراض تؤثر على النمو العقلى والجسمانى.

كيف كان يتم فحص الأطفال قديما؟

أشار المدير التنفيذى لبرنامج الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وعلاجها لحديثى الولادة إلى أنه منذ عام 2000 بدأ برنامج الفحص المبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية ومرض آخر اسمه الفينال كوتولوريا، وكان ينفذ من خلال 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ذلك البرنامج ساهم كثيرًا فى منع الإعاقات عند حديثى الولادة بالنسبة لقصور الغدة الدرقية الخلقى.

وتابع: "فى عام 2015 تم إطلاق برنامج آخر الفينال كوتولوريا وهو أحد أمراض التمثيل الغذائى، ويتم توجيه الحالات المكتشفة إلى مراكز العلاج وتقوم الوزارة بصرف الألبان المناسبة لهم بصفة مجانية، ليس هذا فقط بل يتم تدريب الأسر على كيفية إعداد وجبات غذائية مناسبة لأطفالهم".

الكشف المبكر عن حديثى الولادة

أوضح الدكتور خالد عطيفى أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية بوزارة الصحة والسكان، تم العمل على توسيع دائرة الكشف عن الأمراض المسببة للإعاقات أو الأمراض الوراثية، فتم اختيار لجنة علمية قامت بعد الدراسات والأبحاث باختيار 19 مرضًا وراثيًا جديدًا لهم تداعيات على الأطفال فى مصر، إضافة للنوعين السابقين، يتم اكتشافهم من خلال عينة الدم التى تؤخذ من كعب الطفل.

موعد إطلاق البرنامج ومراحله

لفت عطيفى إلى أنه تم إطلاق البرنامج للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة منذ 13 يوليو 2021، وبدء تنفيذه كمرحلة أولى بالرعايات الحرجة "الحضانات".. حيث يتم جمع العينات من حديثى الولادة من الرعايات الحرجة، بالمستشفيات التابعة للوزارة سواء "مستشفيات حكومية، تأمين صحى، أمانة مراكز طبية متخصصة، المؤسسة العلاجية"، وإرسالها إلى مركز قامت الوزارة بتخصيصه لاستقبال العينات من جميع محافظات الجمهورية والعمل على تحليلها.

وأوضح المدير التنفيذى لبرنامج الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وعلاجها فى حديثى الولادة، ومدير عام الإدارة العامة للتحدى والإعاقة، أنه تم بدء البرنامج تدريجيا فى محافظات مصر بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، التأمين صحى، الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية"، إلى أن يتم تطبيقه على كل مواليد مصر بمختلف المستشفيات سواء الجامعية أو الخاصة

كيف يتم التعامل مع العينات الإيجابية للأمراض الوراثية؟

فى حالة أن عينة الطفل ظهرت إيجابية للمرض، يتم الإتصال بأهل الطفل وأخبارهم بالتوجه إلى أقرب مركز إليهم من مراكز الأمراض الوراثية التى تم تخصيصها للكشف عن الطفل وأخذ العلاج والمتابعة مع العيادة بصفة مستمرة وتقديم الدعم النفسى لديهم.

خدمات المبادرة بخلاف الكشف والعلاج

أكد الدكتور خالد العطيفى، أن المبادرة لا تكتفى بالكشف وتقديم العلاج فقط للطفل، بل تقوم بتدريب أسرة الطفل على كيفية التعامل معه لكى ينمو نموًا طبيعيًا فى المجتمع، من خلال العيادات المخصصة لذلك، مضيفًا أن تلك الأمراض الوراثية التى يتم اكتشفاها مثل التمثيل الغذائى، يحتاج إلى نوع معين من الأغذية، تقوم الوزارة توفيرها بالمراكز، علاوة على أعطائهم نوع معين من الدقيق وتدريب الأم على كيفية صناعة أغذية مناسبة شبيهة لأعذية أخواته بالمنزل حتى لا يحدث نوع من التفرقة بيينهم.

تكلفة صرف العلاج داخل المبادرة

أوضح أن الألبان العلاجية تختلف تمام عن الألبان شبيهة لبن الأم، فتكلفتها عالية جدًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الألبان العادية شبيهة لبن الأم تتراوح مابين 60 إلى 90 جنيهًا، أما الألبان العلاجية فقد يصل ثمن العلبة الواحدة من 1000 إلى 1500 جنيها، وتصرف أكثر من علبة للطفل الواحد وتقدم له مجانًا.. وأن تلك الأمراض الـ19 التى يتم اكتشافها جميعها وراثية، وتزيد بنسبة كبيرة بين زواج الأقارب.

عدد الأطفال الذين تم فحصهم

من جانبه، قالت الدكتورة هالة العربى، منسق البرنامج الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، أنه تم فصح أكثر من 48 ألف طفل، على مستوى الجمهورية بالحضانات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأطفال حديثى الولادة، فى المرحلة الأولى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالرعات الحرجة، مشيرة إلى أنه يتم العمل فى المرحلة المقبلة على استهداف الأطفال بالمستشفيات الجامعية والخاصة.

وأوضحت العربى، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه فى حالة ولادة الطفل فى مستشفى خاص أو جامعى وتم حجزه بالحضانه، على الأم أن تطلب من المقيمين بالمستشفى أخذ عينة من كعب الطفل وإرسالها إلى المركز الخاص بذلك التابع للوزارة لفحص طفلها والتأكد من سلامته وصحته.

عدد المراكز التى يتم فحص الأطفال بها

وأفادت بأنه إضافة إلى أن المراكز التى يتم فحص الأطفال المصابين، وهى 25 مركزًا على مستوى الجمهورية تابع لوزارة الصحة، المراكز التابعة للجامعات المصرية مثل جامعات "عين شمس، والقاهرة، وأسيوط، وسوهاج"، مؤكدة أن هناك 3 طرق يتم من خلالها العمل على تنفيذ المبادرة، وهى: (أخذ العينة من الطفل، والمعامل التى تفحص بها العينة، والعيادات وهى يتم إرسال الطفل إليها فى حالة إصابته بمرض وراثى).

فيما يخص العينة.. أشارت إلى أنه يتم أخذها من الطفل المتواجد بالحضانة بعد 48 ساعة من ولادته على ورقة خاصة، تدعى "ورقة النشاف"، موضحة أن الأطفال الذين تكون عينة دمهم إيجابية نقوم بإرسالهم إلى المراكز التى تم تخصيصها للمبادرة للكشف وصرف العلاج، أما الأطفال الذين تظهر عينة دمهم سلبية نقوم بإعادة أخذ العينة مرة أخرى بعد 28 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بأى مرض وراثى.

أما فيما يخص المعامل.. قالت الدكتورة لمياء محمد مسؤولة عن معامل فحص حديثى الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إنه يتم أخذ عينة الدم من كعب الطفل على "ورقة النشاف" مكتوب عليها اسم الطفل ومرتطبة بـ"باركود" مسجل عليه كافة بيانات الطفل، موضحة إلى أن جميع العينات التى يتم أخذها من الأطفال على مستوى الجمهورية، يتم إرسالها للمعمل عن طريق شركات شحن مخصصة لذلك.

وأكدت أنه عقب وصول العينة إلى المعمل، يتم التعامل معها فورًا، وفى خلال 24 ساعة تكون نتيجة العينة جاهزة، ويتم إرسالها إلى جميع المحافظات مرة أخرى، مشيرة إلى أنه يتم تخريم ورقة النشاف وتوزيعها على الأجهزة، لأخذ مراحل فحصها، وأن جميع العينات يتم فحصها بدقة عالية وفى مراحل متسلسة.

وأوضحت أنه فى حالة ظهور اشتباه أو إيجابية العينة لأى مرض، يتم أخطار المركز الخاص بالعينة لكى تقوم بالاتصال بأسرة الطفل، لمتابعته والكشف عليه، وتقديم العلاج والدعم له، مؤكدة أن الموضوع لا يقتصر على تلك العينة فقط بل يقوم المركز الذى تتابع معه أسرة الطفل المصاب بأخذ عينة مرة أخرى وإرسالها إلينا للمتابعة وتحليلها مرة أخرى.. إذ أن المعمل مجهز خصيصًا بأفضل وأعلى التقنيات وأحدث الأجهزة المعملية والتكنولوجية، لكى تخدم برامج فحص حديثى الولادة، وأن تلك الأجهزة لا توجد فى أماكن أخرى بمصر.

أما فيما يخص العيادات.. عقب عملية فحص العينة بالمعامل المخصصة وفى حالة إيجابيتها أو وجود شبهه بها، يتم الإتصال بأسرة الطفل وإرسالهم إلى أقرب عيادة خاصة ضمن البرنامج الخاص بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة.

من جانبها، أشارت الدكتورة مريات جمال، أخصائى طبيب أسرة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة بالمركز الحضرى بروض الفرج، إلى أنه عقب إخطارنا من المعامل بوجود عينة إيجابية لأحد الأطفال لإصابته بأحد الأمراض الوراثية الـ19، يتم تحديد أقرب موعد له بالعيادة، والقيام بفحصه وتقديم الدعم له.

وأوضحت أنه أول عقب وصول الطفل، يتم قياس الوزن، الطول، ومحيط الرأس، ونموه، مشيرة إلى أنه يتم إخطار الأم بنوع المرض المصاب به طفلها وطبيعته، وكيفية التعامل معه وعلاجه، وكذلك مواعيد متابعته بصفة رسمية.

وأكدت أخصائى طبيب أسرة، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، أنه يتم إجراء عدد من التحاليل على فترات معينة على الطفل لكى يتم معرفة مدى استجابته للعلاج وتطور حالته الصحية بالمركز، وأن الوزراة قامت بتوفير الألبان العلاجية للأطفال المصابين، يتم صرفها لهم مجانًا كل شهر، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء الطفل حصة من الألبان تكفيه لمدة شهر كامل، على أن تجدد كل شهر.

ووقالت الدكتورة مريان جمال، إن المركز لا يقوم بالكشف وصرف العلاج فقط، بل نقوم بإعداد الأم على كيفية التعامل مع الطفل وتدريبها جيدًا على طريقة التعامل مع المرض، كما يتم صرف مواد غذائية للطفل، وتعليم الأم كيفية إعدادها بالمنزل، مشيرة إلى أن تلك المبادرة عملت كثيرًا على كشف العديد من الأمراض الوراثية مبكرًا وساهمت فى علاجها.