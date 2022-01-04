”القباج” تفتتح عيادة لصندوق مكافحة الإدمان بمنطقة حدائق أكتوبر لتوفير الخدمات...

تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان ومعرفة طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪ ‬وعلاج المرضى مجانا وفى سرية تامة

إعداد مسابقات فنية وثقافية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للشباب لإبراز أضرار المخدرات

في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات‪" ‬، افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عيادة للصندوق بمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي كذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن "16023"مع متابعة أي حالة إدمان بمجرد تحويلها الى احدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافي وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى ،حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعوية من أضرار الإدمان وافتتاح عيادات للصندوق بمناطق " الأسمرات ، والمحروسة وبشاير الخير واسطبل عنتر " وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات‪"‬

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى لمنطقة حدائق أكتوبر لإطلاق قافلة مواد غذائية وافتتاح الوحدة الاجتماعية بالمنطقة وافتتاح عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ودشنت " القباج " مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪ .‬

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كما تتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات‪ .‬

وصرحت "القباج " أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق "حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد" وكذلك المناطق الجارى تطويرها ، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات‪.‬

وأضاف " القباج " انه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حدائق أكتوبر ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الاسر بمنطقة حدائق أكتوبر لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ‪.