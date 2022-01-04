وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .
وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن مصر ستظل دائما قوية بوحده نسيجها الوطنى قادرة على مواجهة كافة التحديات ، مشيراً أن رجال القوات المسلحة على العهد دائماً يضعون وحدة مصر وأمنها القومى نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداءاً للوطن ، معرباً عن إعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى ، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار .
من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة ، مؤكداً على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كافة العدائيات التى تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن
وحماية أمنه وإستقراره .
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