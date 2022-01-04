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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار جديد بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2022، وذلك بعد أن قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بأن تكون اختبارات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الكترونية، ثم أصدر وزير التربية والتعليم قرار جديد يتضمن بأن يكون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الكترونياً وورقيا، وذلك حتى يتم قياس مخرجات التعلم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

التعليم تصدر قراراً بجعل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الكتروني وورقي:-

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستكون الكترونياً، بحيث تكون أسئلة الاختبار الالكتروني اختيار من متعدد وتكون 70% من درجة المادة ويتم تصحيحها الكترونياً، أما الجزء الثاني ويمثل 30% ويكون ورقباً وتكون الاسئلة عبارة عن أسئلة مقاليه، ويتم وضع أسئلة هذا الجزء من خلال المديريات التعليمية، وأيضاً التصحيح سيكون بواسطة معلمي المدارس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم بأن طلاب المنازل سوف يؤدون امتحانات نصف العام ورقياً، وذلك وفق مواصفات فنية ستقوم الوزارة بتعميمها على كافة المديريات التعليمية، كما أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل الكتروني لسبب تقني، فإنه سيتم اختبارهم ورقياً في نفس اليوم في المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن الهدف الأساسي من هذه الاختبارات هو قياس مستوى فهم الطلاب لمخرجات التعلم، كذلك فإن تلك الاسئلة سوف تكون مفيدة وهامة للطلاب خاصة في نهاية المرحلة الثانوية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن جداول امتحانات نصف العام 2022، حيث ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني العام في منتصف شهر يناير الجاري على أن تنتهي الاختبارات قبل بدء إجازة نصف العام والتي سوف تبدأ في التاسع من شهر فبراير المقبل ويمكن معرفة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من خلال الجداول التالية:-

وأوضحت وزارة التربية والتعليم بأن المركز القومي للامتحانات والتقويم قد انتهى من وضع المواصفات الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها حتي هذه المرحلة وعدد الاسئلة ودرجة كل سؤال من أجل أن تكون هذه المواصفات موحدة بين جميع المديريات التعليمية.