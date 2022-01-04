/670394/الدكتور-محمد-جزر--لا-بد-من-دور-واضح- وممنهج- للإعلام-لتنوير-المجتمع-وزيادة-الوعي-بالقضية-السكانية

عقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لإستكمال مناقشات الأزمة السكانية وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان وأعضاء المجلس القومي للسكان.

دوت الخليج

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أنه لابد أن تشمل الخطط التى تستهدف وضع حلول للمشكله السكانية ، جميع اللاجئين وتوقيعهم علي اقرارات بالإلتزام بالخطة السكانية بعد وضعها واعتمادها.

محمد جزر :لابد أن تشمل الخطط السكانية جميع اللاجئين

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان، أن الإرادة السياسية المتمثلة في رأس الدولة هي المتكأ الأساسي الذي نعول عليه لتحويل الدراسة الي أمر واقع يتم تنفيذه علي الأرض.

وأكد جزر، على أن استضافة اللجنة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الديار الدكتور شوقي علام، أثرت الدراسة بآراء مستنيرة وردت علي كافة الشبهات التي تثار علي مواقع التواصل بخصوص تنظيم النسل ،ولا بد من دور واضح وممنهج للإعلام لتنوير المجتمع وزيادة الوعي بالقضية السكانية.

وأضاف جزر ، أنه لا يمكن الاعتماد علي التنمية وحدها مثل اليابان بل يجب اتباع نموذج سنغافورة وكوريا في الجمع بين التنمية والسيطرة علي التعداد السكاني واعادة التوزيع الديموجرافي.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، أن محافظة الوادي الجديد تعدادها ربع مليون نسمة فقط علي ثلث مساحة مصر وبعض المدارس بها ثلاثة طلاب بالفصل والمستشفيات فارغة فيجب عمل حوافز كبيرة للشباب للذهاب حيث بها فرص عمل كبيرة ومستوي حياة أفضل من العاصمة والمدن الكبري.

وأكد الدكتور محمد جزر، إنه إذا لم يتم السيطرة سريعاً علي معدلات النمو السكاني وظللنا بنفس معدلات اليوم، سنصل إلي ١٢٥ مليون في ٢٠٣٠ والي ١٦٠ مليون في ٢٠٥٠، مشيرا إلى أن نهي رسولنا الكريم (ص) عن الكثرة التي كغثاء السيل فالمباهاة بالأمة لن يكون الا بمسلم قوي ومنتج ونافع لنفسه ولغيره ولوطنه.