الخميس المقبل..بشرى في ضيافة إنجي على ببرنامج «أسرار النجوم»

/670402/الخميس-المقبلبشرى-في-ضيافة-إنجي-على-ببرنامج-أسرار-النجوم

تستعد الفنانة المتألقة بشرى للحلول ضيقة على برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي على راديو نجوم FM في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن ينتهي في تمام الساعة العاشرة.

دوت الخليجيرصد حلقة بشرى مع إنجي علي في نجوم أف إم

وتتحدث الفنانه بشرى خلال برنامج «أسرار النجوم» عن المحطات الفنيه التى شاركت بها من خلال السينما والدراما، فضلا عن بعض التقلبات التي عانت منها في حياتها الشخصية والفنية.

بشرى تطلق أغنية حاجة واحدة

وأطلقت الفنانة بشرى منذ أيام أغنيتها الجديدة «حاجة واحدة»، من تأليف وإخراج أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، والفيديو كليب من إخراج محمود رشاد، وتتناول الأغنية قضية متعلقة بالنساء.

تصريحات بشرى لتحيا مصر عن كليبها الجديد

وصرحت الفنانة بشرى لموقع دوت الخليج عن تفاصيل كليبها الجديد قائلة:” هو كليب للبنات علي لسان البنات”.

وكشفت عن اسم الكليب قلئلة:” اسم الكليب «حاجة واحدة» وان شاء الله يعجب البنات بالذات”.

مضيفة: “و ان شاء الله يعجب بنات كتير أوي ممكن تحس بالموضوع بتاع الأغنية”.

مردفة: “الكليب من اخراج “محمود رشاد”، كلمات والحان “أحمد البرازيلي”، توزيع “الهامي” وأتمنى التجربة دي تبقي مختلفة.

بشرى تهاجم الإعلامية منى عبد الوهاب

وكانت هاجمت الفنانة بشرى، الإعلامية منى عبد الوهاب موجهة لها انتقادات لاذعة، بعد خطأ نطقها لاسم المخرج والممثل الصريبي أمير كوستوريتسا، وعدم إتقانها تقديم مقدمة الحفل، فكتبت عبر موقع فيسبوك: «للمسرح حضور و كاريزما خاصة جدا ياسادة ..الخشبة قاسية جدا و متشيلش اى حد مش قدها...اه والله ...لذلك دونا عن كل أنواع الفنون، المسرح فضاح ..لانه وسيط شديد الخصوصية و الحساسية..حاجة كدة زى ميكروفون الإذاعة راخر فضاح، لو الصوت مش صادق عمره ما هيوصل».

وأعادت منى عبد الوهاب، نشر منشور الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها، قائلة: «وحضرتك طبعاً فنانة قديرة وسايبة على خشبة المسرح أثر فني رائع، سواء في الغناء أو في التمثيل، أعتقد إني على الأقل شاطرة في تقديم نوعية برامجي، تميزت على الأقل في شئ واحد، و دا أفضل بكتير من إني أكون بقدم كذا حاجة و لم أتميز في واحدة منهم!».

وتابعت: «حضرتك رغم سنوات طويلة من الغناء و التمثيل لا بقيتي مغنية شاطرة و متميزة ولا بقيتي ممثلة شاطرة و متميزة، و دا طبعاً بفضل الصدق و الكاريزما».