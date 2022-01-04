شكري نجيب يقترب من فاركو.. تفاصيل

يقترب مسؤولي نادي فاركو من حسم صفقة شكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وينتهي عقد شكري نجيب مع الدراويش بنهاية هذا الموسم، ويريد مجلس الإدارة الاستفادة المالية من رحيل اللاعب وتقترب الصفقة من الإنهاء لصالح نادي فاركو. وأشارت عدة تقارير أن نادي فاركو أنهى الصفقة بحصول الدراويس على مبلغ 5 مليون جنية مقابل الحصول على خدمات شكري نجيب بشكل نهائي. وكان شكري نجيب قد تحول إلى التحقيق خلال الفترة الماضية بسبب عدم التواجد في تدريبات الفريق. تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في كأس الرابطة أقيمت قرعة كأس الرابطة اليوم في تمام الساعة 3 عصراً، بمشاركة مسئولي اندية الدوري المصري الممتاز. وتم تقسيم الفرق على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري المصري الموسم الماضي. ووقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية التي يأتي على رأسها النادي الأهلي . الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز القبل الأخير في الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين في موسم غير جيد للدراويش حتى الأن ونستعرض معكم جدول مباريات الإسماعيلي في كاس الرابطة: الجولة الأولى: الإسماعيلي ضد سموحة الخميس 13 يناير الجولة الثانية: الإسماعيلي أمام الأهلي الأثنين 15 يناير الجولة الثالثة: الإسماعيلي أمام البنك الأهلي الجمعة 21 يناير الجولة الرابعة: الإسماعيلي أمام المقاولون العرب الخميس 25 يناير الجولة الخامسة: الإسماعيلي أمام الجونة الأثنين 31 يناير المجموعة الأولى بكأس الرابطة 1- فيوتشر 2- ايسترن كومباني 3- المصري 4- مصر المقاصة 5- الاتحاد السكندري 6 بيراميدز المجموعة الثانية بكأس الرابطة 1- الإسماعيلي 2- سموحة 3- المقاولون العرب 4- البنك الأهلي 5- الجونة 6- الأهلي المجموعة الثالث بكأس الرابطة 1- فاركو 2- سيراميكا كليوباترا 3- غزل المحلة 4- طلائع الجيش 5- انبي 6- الزمالك

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