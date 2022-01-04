/670396/بتهمة-سب-وقذف-القبض-على-توفيق-عكاشة-في-مطار-القاهرة

القبض على توفيق عكاشة ، قامت الأجهزة الأمنية بالقاء القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، في مطار القاهرة الدولي، من أجل تنفيذ أحكام في قضايا سب وقذف، وقضايا وخلافات أخرى سابقة، ويأتي ذلك بعد صدور ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية ما جاء بشأن القبض على الإعلامي توفيق عكاشة فى مطار القاهرة الدولي لتنفيذ أحكام قضائية عليه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن توفيق عكاشة، قد تعرض فى الفصل التشريعي الأول بمجلس النواب، إلى الإقصاء بسبب استقباله فى وقت لاحق السفير الإسرائيلي.

وكان للإعلامي توفيق عكاشة، ظهورًا قصيرًا فى قناة الحياة حيث قدم برنامج متنوع يرصد عدد من الملفات المحلية، ولكنه لم يحقق نجاحًا خلال الفترة الماضية.

القبض على توفيق عكاشة في مطار القاهرة

ونشير إلى أن الإعلامي توفيق عكاشة، كان أول ظهور إعلامي له على قناة الفراعين حين كان يملك القناة، قبل بيعها بعد ذلك.

ويحمل توفيق عكاشة العديد من الاتهامات التى تتصل بتكاليف النفقة بعد تطليق زوجته الأولى رضا الكرداوي.

ويأتي القبض على الإعلامي توفيق عكاشة انطلاقًا من الدعاوى الجنائية التى رفعتها عليه من قبل المذيعة رضا الكرداوي، طليقته السابقة، والتى تتصل بأحكام قانونية.

لتنفيذ أحكام.. القبض على توفيق عكاشة بمطار القاهرة الدولي

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام التى تم توجيهها إلى الإعلامي توفيق عكاشة، إصدار 3 أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهو مانع لسفره بالخارج.

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كما نشير إلى أن الإعلامي توفيق عكاشة، كان منذ شهور قد تعرض لوعكة صحية خضع على إثرها إجراء عمليات جراحية فى مستشفى العلمين خلال شهر أغسطي الماضي.